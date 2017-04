Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem: Kikaptak, de büszkék lehetnek magukra

Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem–UVSE

7–20

(3–6, 0–4, 1–5, 3–5)

Női vízilabda OB I, elődöntő, 2. mérkőzés. Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 200 néző. Vezette: Birri, Bereczki.

Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetem: Tóth E. (1 védés) – Miklós, Lengyel A. 1, Kádár, BUJKA 2, LENGYEL DOM. 3, Pengő. Csere: Fáy (0 védés), Árkosy, Lengyel Dor. 1, Botka, Tóth P. Vezetőedző: Molnár Péter.

UVSE: GANGL (8 védés) – Czigány 2, KISTELEKI H. 4, Szücs 2, Keszthelyi, TÓTH I. 4, CSABAI 3. Csere: Maczkó (0 védés), Pap, Hertzka 2, Kövesdi 1, Takács V. 1, Kiss 1. Vezetőedző: Áts Bertalan.

Gól – emberelőnyből: 4/0, ill. 12/6.

Ötméteresből: 3/2, ill. –.

Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2:0 az UVSE-nek.

A női vízilabda OB I elő- döntőjének első találkozóján alaposan ráijesztettek a szegedi lányok az UVSE-re. Akkor az utolsó negyedben dőlt csak el, hogy nem sikerül Molnár Péter együttesének a bravúr, a hódmezővásárhelyi uszodában játszott második összecsapáson viszont már az első negyedben erőt demonstrált az újpesti gárda.A szegedi szakmai stáb nem számíthatott Gémes Anett Alexa játékára, mivel a kulcsjátékos nyaka az összecsapás előtt beállt. A kapus Tóth Eszter is betegséggel küzdött, de ő vállalta a játékot.A Szentes elleni rangadókon, illetve az UVSE elleni első meccsen jól védekezett a Szeged a centerek ellen, de most azonnal kétszer is hibáztak, amelyekből gól született. Mindezek mellett egy ötméteres is kimaradt, így a lélektanilag fontos jó kezdés elmaradt. Ennek tudatában az UVSE felőrölte a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetemet, így a döntőbe jutott. A másik elődöntő a Dunaújváros és a BVSC között 1–1-re áll az egyik fél második győzelméig tartó csatában, ott a végső ütközetet szerdán rendezik Dunaújvárosban.