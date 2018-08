Szegediek játszották a főszerepet

Eredmények

Gyorsasági kajakos, kenus világbajnokság, Montemor-o-Velho (Portugália). A magyar egységek A döntős eredményei,

1000 méter, nők, K1: 1. Bodonyi Dóra; K2: 1. Csipes-Galbács Tamara, Medveczky Erika.

Férfiak, K1: 4. Kopasz Bálint; K4: 6. Magyarország (Tóth Dávid, Bogár Gábor, Ilyés Róbert, Ceiner Benjámin); C1: 7. Bodonyi András.

500 méter, nők, K1: 1. Kozák Danuta; K2: 1. Kárász Anna, Kozák D.; K4: 1. Magyarország (Kárász A., Kozák D., Medveczky Erika, Bodonyi D.); C1: 5. Lakatos Zsanett; C2: 2. Balla Virág, Takács Kincső.

Férfiak, K1: 3. Nádas Bence; K2: 6. Tóth Dávid, Kulifai Tamás; K4: 3. Magyarország (Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás Miklós, Kuli István); C1: 8. Kiss Tamás; C2: 6. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám; C4: 8. Magyarország (Sarudi Pál, Kiss Balázs, Kiss Tamás, Takács Mihály).

200 méter, nők, K2: 4. Hagymási Réka, Szabó Ágnes; C1: 5. Balla V.; C2: 6. Nagy Bianka, Molnár Csenge.

Férfiak, K1: 4. Birkás Balázs; K2: 1. Balaska Márk, Birkás B.; C1: 9. Korisánszky Dávid; C2: 5. Hajdu J., Fekete Á.

5000 méter, nők, C1: 6. Lakatos Zs., K1: 5. Takács T. Férfiak, K1: 5. Noé Bálint.

Parasportolók, 200 m, nők, VL3: 4. Varga Katalin, 8. Tóth Julianna; KL2: 4. Varga K.

Férfiak, KL1: 2. Suba Róbert; VL2: 4. Juhász Tamás, 6. Suba R.



A magyar gyorsasági kajakos, kenus válogatott összesen hat arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szerzett a montemor-o-velhói világbajnokságon, ehhez jön még egy parakajakos második hely. Ebből az NKM Szeged sportolóinak három elsőség, egy második és két harmadik hely jutott, azaz kijelenthetjük, a klub versenyzői főszereplői voltak a portugáliai esemény magyar vonatkozású sikereinek.



Kárász Anna például kétszeres világbajnokként utazott el, majd négyszeres vb-elsőként térhet haza, köszönhetően az 500 méteren párosban és négyesben megnyert futamnak. Birkás Balázs a honvédos Balaska Márkkal megvédte címét K2 200 méteren, majd K1 200 méteren értékes negyedik hellyel gazdagodott. Kuli István pedig pontosan tudja, mennyit is ér a K4 500 méteres egység tagjaként megszerzett bronzérem – az egész szezont végig kellett küzdeni érte.



Az Algyő kiválósága, Kopasz Bálint (edző: Demeter Irén) szavai tökéletesen beigazolódtak: azt mondta a vb előtt és alatt is, hogy rendkívül erős a mezőny a férfi kajakosok királyszámában. És ő ebben a színvonalas küzdelemben tudott a negyedik helyen célba érni.



Az NKM Szeged két fiatalja, Nagy Bianka és Molnár Csenge (edző: Kása Péter) remekül helytállt, hiszen C2 200 méteren hatodik helyen értek célba például az aktuális ifjúsági világbajnok francia egységet is megelőzve. Bodonyi András (edzői: Vécsi Viktor, Boldizsár Gáspár) C1 1000 méteren kihozta magából a maximumot a hetedik helyével – itt is bivalyerős mezőny volt, ráadásul a középfutamot csak alig két órával a döntő előtt rendezték meg.



Versenykomment: Kárász Anna, (az NKM Szeged négyszeres világbajnok kajakosa)

– Nagyon boldog vagyok, hogy mindkét döntőben nyertünk. Sok mindenen keresztülmentem az elmúlt időszakban, ezért is jó érzés immár négyszeres világbajnoknak lenni. Szoros volt a verseny, ezért egy kicsit csalódott voltam a beérkezés után, de most már tudok felhőtlenül örülni. Örülök, hogy a végére értünk a versenynek, hiszen hosszú hétvége volt, elhúzódott az egész világbajnokság, de most rendkívül boldog vagyok.



Versenykomment: Birkás Balázs, (az NKM Szeged világbajnok kajakosa)

– Örülök az egyéni negyedik helynek, bár a csalódottság bennem van, mert érmet szerettem volna. A pálya közepe nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és a vége pedig akkor működik jól, ha előtte minden klappol. A felnőtt világbajnoki aranyérem, a címvédés és az olimpiai számban elért negyedik hely alapján ötösre értékelem a montemori szereplésemet. Párosban leiskoláztuk a mezőnyt, és lazábban is álltunk oda, mert jó formában voltunk.



Versenykomment: Kuli István, (az NKM Szeged vb-3. kajakosa)

– Elégedett vagyok, remélem lesz ennek a négyesnek jövője, mert van még mit csiszolni rajta, van még fejlődési lehetőség benne. Először azt hittem, negyedik vagy ötödik helyen végeztünk, de aztán a partról jött az információ, hogy megvan a bronzérem. Nagyon sokan szurkoltak nekünk, ez tényleg fontos volt, és a helyszíni hangulat is remek volt. A spanyol szurkolók révén úgy éreztem maga, mintha a Barcelona egyik mérkőzésén lennék.