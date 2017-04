Szegedre hoznák a kupát

Tudta?



A MOL-Pick Szeged elődje, a Szegedi Volán 1977 márciusában hódította el először a magyar kupát (akkor MNK). Kővári Árpád együttese négycsapatos, körmér- kőzéses rendszerben csatázott a serlegért, végül pontegyenlőség lett a Volán, a Debrecen és az FTC között (7-7 pont). A szegedieknek +17 volt a gólkülönbségük, míg a két riválisnak „csak" +16, így a Volán vitte haza a kupát, amit azóta összesen hatszor nyert meg a Szeged.

Ma délután 4 órakor útra kel a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely pénteken és szombaton Debrecenben, a Tippmix magyar kupa négyes döntőjében szerepel. A holnap 17.15-kor kezdődő elődöntőben a Grundfos Tatabánya lesz az ellenfele. A másik ágon a címvédő Telekom Veszprém a Csurgói KK ellen csatázik.A nagy rivális Veszprém eddig huszonötször, a MOL- Pick hatszor, a Tatabánya kétszer, míg a Csurgó még eddig egyetlenegyszer sem hódította el az mk-serleget.Ismét a Főnix csarnok lesz a színhely. Egy éve nem mindennapi csatát láthatott a publikum, akkor büntetőkkel a Veszprém nyert. A Pick utoljára 2008-ban hódította el a serleget. Idén minden szegedi szurkoló reménykedik abban, hogy sikerül letaszítani a trónról a nagy riválist. Nagy meccsek lesznek, az mk esélyese most is a bakonyi alakulat, de a Szeged idén olyan eredményeket ért el, ami mindenképpen reménykeltő.Az is bizakodásra ad okot, hogy minden játékos egészséges. Ilyen még nem is volt a szezonban. 18-as kerettel utazik a MOL-Pick, Marin Sego teljesen rendbe jött, a horvát kapus kőkeményen edzett, Bánhidi Bence is jól van. Mivel egy meccsre 16 játékost lehet nevezni, így csak közvetlenül a meccsek előtt dönt Juan Carlos Pastor vezetőedző, hogy ki alkotja a keretet.– Jól vagyok – számolt be az állapotáról Sego. – Sokat edzettem az elmúlt időszakban, a lábam is jól bírta a terhelést. Tisztában vagyunk azzal, hogy már az elődöntőben komoly erőpróba vár ránk, a Tatabánya ellen is oda kell tennünk magunkat. Célunk a végső győzelem megszerzése, az, hogy Szegedre hozzuk a kupát.A Szeged meccseiről a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be, a találkozókat az M4 Sport élőben adja.