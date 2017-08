Szegedről válogat a bajnokcsapat: 3 szegedi jéghokis is Székesfehérvárra szerződött

Javában zajlik a munka a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű SC jégkorongcsapatánál: az utánpótlás összes korosztálya végzi a szárazedzéseket, több hete készül a 2017–2018-as szezonra. A munka két helyszínen zajlik: a Squash Club Szabadidőközpontban, valamint a műjégpályán.



– Lépcsőzés, létrázás a program, utóbbi a koordinációfejlesztést szolgálja – mesélte Csiki Csaba, az idősebb korosztályok edzője. – Augusztus tizennegyedikén megyünk tíz napra Erdélybe, ott naponta kétszer tudunk majd jégen is készülni. Ezt tavaly vezettük be, és kiváló lehetőség, jó, hogy megint el tudunk utazni.



Csiki az edzője az U14-es korosztálynak is, amely tavaly megnyerte a II. csoportos bajnokságot. Akkor az volt a terv, hogy a következő szezonban a legmagasabb osztályban indulnak, ám tízen távoztak a keretből. Heten Kiskőrösre kerültek, míg a Keceli-Mészáros Mátyás, Dézsi Barnabás, Vadkerti Zalán trióra a legjegyzettebb magyar csapat, az ezt a korosztály tavaly is megnyerő székesfehérvári Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia csapott le.



– Utánpótlás-nevelő együttesként elismerés, hogy ilyen szintű csapathoz kerültek a játékosaink – fogalmazott Pápai Miklós szakosztály-igazgató. Ennek ellenére csak az egyik szemük nevet, a másik sír, hiszen a csapat három legponterősebb játékosa távozott: Keceli-Mészáros tavaly 28 meccsen 97 góllal és 51 assziszttal zárt, Dézsi – akinek a bátyja is Székesfehérváron játszik – 30 találkozón 52 gólt és 34 gólpasszt, Vadkerti 28 mérkőzésen 50 gólt és 29 asszisztot szorgoskodott össze.



– Az biztosan nem jó a sportágnak, hogy már ilyen fiatalon megy a versengés,és elviszik a gyerekeket. A szülőket persze meg lehet érteni, a legjobbat szeretnék a fiaiknak, de szerintem ebben a korban még korai váltani. Az én filozófiám, hogy ne csak az eredményességet hajszoljuk, hanem az is fontos, hogy a gyerekekből jó ember váljon – tette hozzá Pápai Miklós.