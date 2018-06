Székelyföldön futnak a vásárhelyiek

Idén tizedjére rendezik meg a Tusnád Maratont: a 23 kilométeres távú versenyen összesen 750 méteres szintkülönbséget is le kell győzniük a futóknak. Az egyéni indulók között két vásárhelyi résztvevő is lesz, Kis-Jakab Edina és Nagy Viktória is rajthoz áll a jubileumi Tusnád Maratonon. A lányok kilenc hónapon át tartó felkészülését Koromné Sinkó Erika irányította.



A Tusnád Maraton szombaton, Tusnádfürdőről rajtol, majd a Szent-Anna tónál lesz a befutó.