Széll Kristóf a forduló gólvadásza

Parádés hétvégét zártak a makói támadók: a megyei II. osztályban listavezető Makó II. Béres Róbert triplájával és Bány Tamás duplájával verte 5–0-ra a Balástyát, míg a megyeegy második helyén álló csapatban Széll Kristóf és Gémes Bence duplázott a HFC II. elleni 5–1-es siker során. Mivel Béres már többször volt a forduló gólvadásza, ezúttal Széllt mutatjuk be.



– Szerencsére jól sikerült a meccs – kezdte. – A huszonhatodik percben szereztünk vezetést: a vásárhelyi térfél felénél kaptam egy passzt Hacker Bencétől, találtam egy „folyosót", egészen a kapuig vezettem a labdát, majd elpöccintettem a hálóba. A másodiknál a jobbszélsőnk, Palotás Patrik adott be, ezt sarokkal húztam a kapuba, elég szépre sikerült – mondta Széll, aki egy gólpasszt is kiosztott a meccsen.



A 20 éves játékos nyáron igazolt Sándorfalváról Makóra, irányító középpályásként 16 bajnokin négy gólnál jár.



– Féltem a váltástól, mert eddig csak Sándorfalván játszottam, de nyugodtan mondhatom, hogy már egy hét elteltével összebarátkoztam mindenkivel. A vezetők is rendesek, egy rossz szavam sem lehet. A szezon előtt az első hat pozíció egyikét tűztük ki célul, de mivel ilyen jól összeálltunk, és ott vagyunk a második helyen, most már szeretnénk bajnokságot nyerni – tette hozzá a kereskedelem és marketing szakon tanuló Széll.