Szent Mihály: fájó vereség a Győrtől

Az első félidőben ugyan hét perc alatt két hibát kihasználva kétszer is beköszönt a góllövőlistát vezető Süle Dóra a Szent Mihálynak, de jóval több lehetősége akadt az újoncnak. A fordulást követően nőtt a szegedi nyomás, a Győr alig tudott kijönni a szorításból, de a szépítésre a 78. percig várni kellett. Papp Dorina találatát követően is bőven volt még esély arra, hogy legalább egy pontot szerezzen a Szent Mihály, amely egyszer a kapufát találta el, emellett két büntetőgyanús esetben is néma maradt a játékvezetői síp.



Hódi Mihály: – A mérkőzés képe alapján nyernünk kellett volna. A második 45 percben felbillent a pálya, viszont az ellenfeleinket jobban tisztelik a játékvezetők, mint bennünket, így ma nem egy, hanem három pontot vettek el tőlünk.



Szent Mihály–Eto FC Győr 1–2 (0–2)

JET-SOL Liga női labdarúgó NB I, 5. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Kiss Anikó (Molnár, Vrbovszki).

Szent Mihály: Skoric – Temesváry, Harcel, Szil, Papp D. (Juhász, 88.), Zimányi Kovács, Koprena, Bartalis, Lipták, Gál (Mészáros, 70.), Pilán. Edző: Hódi Mihály.

Győr: Csontos – Kovács (Horváth, 44.), Fél P., Sárosi, Fleck, Süle, Fél A., Gődér, Dénes (Tillinger, 91.), Bódai (Feketevíziová, 56.), Erdész. Edző: Horváth István.

Gólszerzők: Papp D. (78.), ill. Süle (32., 39.).