Szentesi TE: történetük legjobb eredménye

A hetedik helyen fejezte be a 2017/2018-as szuperligaszezont a Szentesi TE női tekecsapata. Az együttes a kilenc hazai bajnokijából ötöt megnyert, egyszer ikszelt, háromszor pedig kikapott. Ehhez idegenben hozzátett egy sikert és egy döntetlent, így szerzett 14 pontot.



– Amióta a szuperligában játszunk, ez a legjobb eredményünk, így elégedettek lehetünk. Legyőztük a Ferencvárost, döntetlent játszottunk a bajnok Zalaegerszeggel, szóval értünk el egészen figyelemre méltó eredményeket is. És mindezt úgy, hogy távozott Tóth Andrea, aki a Ferencvárosba igazolt, viszont visszatért Seres Edina, aki tökéletesen pótolta őt – nyilatkozta Dömsödi Ferenc klubelnök.



A csapat Szegváron otthonra lelt: itt edzenek a szentesiek, emellett itt is játssza a hazai meccseit a csapat.



– A bajnokság nemrég ért véget, így még nem ültünk le megbeszélni a jövőt a csapattal. Szeretnénk megismételni ezt az eredményt, meglátjuk, milyen anyagi lehetőségeink lesznek. A felnőttek mellett az utánpótlással is foglalkozom, van is 9-10 kislány 10-től 17 évesig, akikkel heti háromszor edzünk. Ahova lehet, viszem is őket, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek az egyéni bajnokságban – nyilatkozta Dömsödi Ferenc.