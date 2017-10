Szenzációs mérkőzést játszott a Szedeák az Olaj ellen

Naturtex-SZTE-Szedeák–Szolnok 87–88 (27–20, 18–34, 21–20, 21–14)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző.Kapitány, Pozsonyi, Balogh Gy.BOLTICS 12, Fortune 8, CSIRICS 34/12, Juhos 16/3, RÉVÉSZ 9. Csere: KOVÁCS Á. 8/3, Wirth, Vágvölgyi.Andjelko Mandics.PERRY 18/3, VOJVODA 18/9, FORD 22/9, Milosevics 2, Tóth Á. 6. Csere: ANDRIC 12, Polyák 5/3, Phillip 5/3, Kovács P.Dragan Alekszics.Wirth (30.), ill. Milosevics (13.).Sokszor dicsértük már a Szedeákot a csapategysége, küzdeni tudása miatt – ez most hatványozottan igaz. Erőn felül küzdöttek, holtfáradtan is kitartottak, kár, hogy ezt végül nem koronázta győzelem. Még sok ilyet kívánunk!A Szolnok a magyar kosárlabda zászlóshajója: ahová az Olaj elmegy, ott megmozdulnak a szurkolók. Szegeden viszont évek óta csak a durvaságot látjuk tőlük, ezúttal is egy felesleges könyöklés miatt emlékezhetünk majd a játékukra.Szenzációs meccset játszott a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata a Szolnok ellen – idén is. Beharangozónkban jeleztük, micsoda párharccá lépett elő ez a mérkőzés az utóbbi években, és a szombati összecsapás is méltó helyet foglalt el ebben a sorban. Bár a Szedeák a győzelemért támadhatott, végül a Szolnok nyert 88–87-re. Címszavakban foglaltuk össze a derbit!Csirics: A Szedeák csapatkapitányára tényleg elfogytak a jelzők. A 36 éves szerbnek kora alapján az lenne a „dolga", hogy 15-20 perceket átlagoljon, ehhez képest a Szolnok ellen mind a 40 játékpercet a pályán töltötte, és majdnem karriercsúcsot dobott.A Szedeák amerikai légiósa a Zalaegerszeg ellen bekezdett, 30 pontot dobott első szegedi meccsén, a múlt héten azonban betlizett: Pécsett nulla, az Olaj ellen 8 pontig jutott. Egy légióstól ennél sokkal több kell.Játékvezetés: Kapitány Gellért, Pozsonyi László és Balogh Gyula nem élete formájában fújt, rengeteg vitatható ítéletük akadt. Mindent elmond a teljesítményükről, hogy a két szurkolótábor felváltva szidalmazta őket.Milosevics: Az Olaj szerb zsenije, Sztahinja Milosevics vitán felül a bajnokság egyik legjobb légiósa. Ebből most semmit nem láttunk, inkább leütötte Révész Ádámot a második negyed elején. Jogos volt a kiállítás.Sulovics: A szegedi center a meccs reggelén lázasodott be, annyira rosszul volt, hogy még a csarnokba sem jött ki. Bár Révész remekül helyettesítette, megnéztük volna az összecsapást úgy, ha ő is a pályán van.Szurkolók: Szolnokról jöttek kétszázan, de a szegediek szintén kitettek magukért. Összességében is elmondható, hogy az idei bajnokik hangulata magasan a legjobb az utóbbi éveket figyelembe véve.Vojvoda: A magyar válogatott sztárja a hírek szerint hétmillió forintot keres a Szolnoknál havonta – ez több, minta Szedeák teljes játékoskeretének fizetése. Ez még értékesebbé teszi a mindössze egypontos különbséget.– Dávid és Góliát csatáját utóbbi nyerte. Őszintén büszke vagyok a játékosaimra, túlteljesítettük azt a játékot, amire képesek vagyunk. Ha így folytatjuk, ezzel a hozzáállással, küzdéssel sok szép vár ránk.