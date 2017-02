SZEOL SC: bátrabb futballra készülnek

Hat felkészülési mérkőzésen van túl a labdarúgó NB II huszadik helyén áll SZEOL SC.



Zoran Kuntics csapatának programjában szerepelt NB II- es (Békéscsaba, eredmény a SZEOL szempontjából: 0–1), NB III-as (Mórahalom: 4–0, HFC: 2–0) és három külföldi (Szpartak Szabadka: 1–2, Szpartak Szabadka U19: 4–0, UTA Arad: 2–1) ellenfél is. A legnehezebb azonban most következik: holnap 14.30-kor az NB I-ben harmadik helyen álló Vasas Fáy utcai műfüvesén lépnek pályára a szegediek.



Nem csoda, ha a szakvezetés itt teszteli talán utoljára a próbajátékon lévőket. Így a Budaörstől érkező Gál Szabolcsot (24 éves, belső védő) és Ferkó Ádámot (24, középpályás), a Soroksárból Mihály Dávidot (25, ballábas támadó) és a Honvéd akadémiájáról Fehér Imrét (19, belső védő). Biztos érkező a Fradi utánpótlásából szabadon igazolható, 20 éves felvidéki kapus, Prokop Rostislav, akinek az édesapja a szlovák élvonalban Dunaszerdahelyen és Görögországban is futballozott, míg távozott Fülöp Tibor, Németh László, Schrammel Ádám, Dongó Dénes. A kötelezően szerepeltetendő fiatal státuszra megvannak a jelöltek, hiszen Ikonomu, Mendebaba, Harsányi, Lévai és Prokop egyaránt U21-es, illetve a munkát a csapattal végezte el az U19-es együttesből Rádi Martin, Siska Richárd, Kiss Roland és Göncző László.



– Más rendszerben, egy kicsivel bátrabban futballozik majd az együttes tavasszal Kuntics irányításával – mondta Halkó Pál, a SZEOL SC ügyvezetője. – A hangulat továbbra is kiváló, az edző is jó véleménnyel van a csapatszellemről. Többen is számolgattunk, és közösen megállapítottuk, hogy huszonnyolc pont elég lehet a bennmaradáshoz. Ehhez a mérkőzések felét meg kellene nyerni... Az első három fordulóban két közvetlen riválissal, a Cegléddel és a Budaörssel is idegenben játszunk, közte jön majd a Balmazújváros. A jó rajt sokat jelentene.



A SZEOL SC a holnapi edző- mérkőzés után Tiszakécske felé veszi az irányt, ahol a szombat délelőtti edzésig egy rövidebb összetartó edzőtáborozáson vesz részt. A szerbiai Bácska ellen tervezett vasárnapi mérkőzés biztosan elmarad.