SZEOL SC: egyre csak fogy a remény

Szolnok–SZEOL SC 2–1 (0–0)

Labdarúgó NB II, 25. forduló. Szolnok, Tiszaligeti stadion, 500 néző. Vezette: Sultan Salem Alsofyani – jól (Szalai, Alshammari).

Szolnok: Molnár F. T. – Balogh, Kenderes, Csirmaz, Hajba (Olasz – a szünetben) – Pintér, Berdó (Kovács, 71.), Tóth L. (Tóth B., 91.), Horgosi – Pantovics, Dedics. Vezetőedző: Balogh Pál.

SZEOL SC: Prokop 4 – Buzási 7, Ikonomu 6, Gál 6, Fehér 6 – Búrány 7 – Mendebaba 6 (Vágó 6, 62.), Forró 6 (Péter 6, 62.), Mihály 4 (Tomisics 6, 57.), Kéri 7 – Makszimovics 4. Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Gólszerzők: Olasz (53.), Tóth L. (71.), ill. Kéri (64.).

Sárga lap: Balogh (83.), ill. Kéri (36.), Makszimovics (52.), Gál (62.).



Tovább csökkent a SZEOL SC – egyébként sem sok – esélye a bennmaradásra, hiszen fogynak a fordulók, de az áhított helyezésektől való ponthátrány továbbra sem csökken, az NB II sereghajtója pedig most zsinórban negyedik alkalommal kapott ki – ezúttal Szolnokon. A tavaszi szezonkezdet szép volt a Cegléd legyőzésével, de azóta négy mérkőzésen négy vereség és mindössze két szerzett gól a mérleg, miközben egyébként a mutatott játék ígéretes.



A középmezőnyhöz tartozó Tisza-parti rivális otthonában nem bizakodhatott a SZEOL, ugyanis a szolnokiak a tavaszi szezonban eddig még gólt sem kaptak, ráadásul a Puskás Akadémia ellen is nyertek – utóbbi együttest fogadják majd vasárnap a kék-feketék. Az első félidő nem hozott nagy izgalmakat, ziccert fel sem lehetett jegyezni, így már tehát bizakodhattak a szegediek, hiszen ilyenkor elég lehet egy villanás is. Az 53. percben aztán jött a hidegzuhany, hiszen egy felesleges szabálytalanság után Olasz fejesével szinte a semmiből szereztek vezetést a hazaiak, de a Szolnok nem sokáig örülhetett, megkapta ugyanis idei első gólját.



Tíz perccel később ugyanis Kéri az ötösön belül jól reagált, miután elé pattant a labda, amit habozás nélkül bevágott. Ez az öröm is tiszavirágéletű volt, pár perccel később ugyanis Olasz ezúttal egy felpörgetett labdával villant, ami gólpassz lett, hiszen Tóth László kapásból bombázta a játékszert a bal alsóba. Ezt lehetne bravúros akciónak nevezni, de úgy már bosszantó hiba, ha hozzátesszük, hogy az eset előtt pár másodperccel még Prokop kapus kezében volt a labda, és egy rossz kidobás után került helyzetbe a Szolnok...

A hajrában a SZEOL nagyon nyomott, mindent megtett az újabb egyenlítésért, de a 92. percben az utolsó lehetőségnél hiába volt kavarodás a kapu előtt, és hiába fejelt veszélyesen Tomisics, nem jött össze a pontszerzés.



Zoran Kuntics: – Lemásoltuk a Soroksár és a Balmazújváros elleni meccsünket. Gyengébbek egyáltalán nem voltunk, sőt, mégis olyan amatőr hibákból kaptunk gólokat, amelyek ezen a szinten megengedhetetlenek. Az a legbosszantóbb, amikor jól játszunk, betalálunk egy remek védelem ellen, kikapcsoljuk az ellenfél legjobb játékosát, de ennek ellenére sem tudunk pontot szerezni. Most is ez történt.