SZEOL SC: ezúttal semmi sem jött össze

Csákvár–SZEOL SC 2–0 (2–0)

Labdarúgó NB II, 32. forduló. Csákvár, 400 néző. Vezette: Ducsai József – jól (Berényi, Márkus).

Csákvár: Kovács – Pintér, Szalai, Dulló, Baranyai – Bakos, Kiprich (Fényes, 57.), Molnár T. (Sejben, 84.), Mészáros, Oldal (Molnár Cs., 72.) – Hodgyai. Vezetőedző: Toldi Gábor.

SZEOL SC: Prokop 6 – Ikonomu 6, Rácz 5, Gál 7 – Harsányi 4 (Buzási 6, 62.), Búrány 6, Mendebaba 4 (Kéri 5, 62.), Vágó 6, Lévai 4 (Nagy 5 – a szünetben), Grünvald 5 – Mihály 6. Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Gólszerzők: Kiprich (34.), Rácz. (45+1., öngól).

Sárga lap: Kiprich (31.) ill. Vágó (20.), Grünvald (35.), Buzási (83.).



A SZEOL SC számára új esély mutatkozott a pontszerzésre, hiszen utóbbi ellenfele, a Csákvár szintén a kiesés ellen menekül. Egy különbség persze volt a csapatok között, a hazaiak ugyanis még reménykedve várják a folytatást, a szegedieknek viszont már a forduló előtt is csoda kellett a bennmaradáshoz.



A Csákvár első gólja épp ezért fájó volt, viszont a játék képe alapján megérdemelt találat esett a 31. percben: egy jobbszélről érkező beadásra érkezett remek ütemben Kiprich. A szünet előtt pedig jött a végzetes találat, ami még peches is volt a kék-feketék szempontjából, hiszen Szalai életerős lökete után Ráczon megpattant a labda, ami védhetetlenül szállt a kapuba.



A második félidőben már jobb volt a SZEOL SC, de komoly helyzetekig nem tudott eljutni, így 2–0-ra kikapott. Ezzel minimálisra csökkent a szegediek esélye a bennmaradásra: már csak akkor jönne össze, ha a hátralévő 6 fordulóban az összes mérkőzését megnyerné a Kuntics-legénység, míg a Csákvár és a Cegléd kettőséből legalább az egyik fél egyetlen pontot sem szerezne, és a gólkülönbsége is rosszabb lenne, mint a szegedieké.



Zoran Kuntics: – A sérülések miatt egyébként sem volt könnyű dolgunk, a Csákvár pedig agresszív, gyors és technikás játékkal megérdemelten szerzett vezetést, majd egy szerencsés góllal el is döntötte a meccset még a szünet előtt. A második félidőre stabilizálni tudtuk a játékunkat, de veszélyeztetni nem tudtuk a hazaiak kapuját.



További eredmények: Nyíregyháza–Szolnok 4–3, Dorog–Soroksár 0–1, Cegléd– Balmazújváros 1–1, Vác–Békéscsaba 1–0, Zalaegerszeg– Sopron 0–1, Siófok–Puskás Akadémia 1–2, Cigánd–Kozármisleny 3–1, Mosonmagyaróvár–Kisvárda 1–1.