SZEOL SC: győzelmeket várnak

Tizenhárom egygólos vereséget szenvedett a SZEOL SC a labdarúgó NB II eddigi 29 fordulójában, ebből tízszer 1–0-ra, háromszor pedig 2–1-re kapott ki. Legutóbb a hétközi fordulóban Békéscsabán ugyancsak az előbbi végeredmény született – pedig most akadt bőven helyzete a szegedi együttesnek.– Nehéz feldolgozni ezeket a vereségeket, főleg mert egymás után jönnek – mondta Vágó Levente , a SZEOL SC csapatkapitánya. – De csinálni kell tovább a munkát. Most az a Kozármisleny jön hozzánk, amely két hellyel van előttünk, a formája sem túl jó, így el lehet kapni. A sok mérkőzés miatt próbálunk frissíteni, ezért változik sűrűn a kezdő, amelyben rajtam kívül Ikonomu és Fehér játszott minden meccsen kezdőként. Csabán végre voltak helyzeteink, de sajnos azokat kihagytuk. Ha ez változik, végre megint nyerhetünk.A Szeged 2011-Grosics Akadémia előbb Dorogon, majd Kozármislenyben járt, azaz rengeteg kilométer van a játékosokban.– Az első félidő végén egy szöglet után kipattant a labda, majd futottam vissza, és amikor beálltam a támadó elé, éreztem, hogy meghúzódtam – mesélte Farkas Márk, a Szeged 2011 védője, akit a kozármislenyi meccs szünetében le is kellett cserélni. – Sajnos a szerdai mérkőzés óta nem sokat javult a lábam, és pontosan még nem is tudjuk, hol húzódtam meg. A fájdalom hátul, a combomon érződik. Tóth Gábor is külön edz, így ketten eshetünk ki a védelemből, ha végül nem tudom vállalni a játékot, de bízom benne, hogy rendbe jövök. A Cegléd télen erősödött, küzd a kiesés ellen, de a csapategységünk és a hazai pálya miatt is a mi sikerünket várom.A gyulai találkozóról a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.