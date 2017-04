SZEOL SC: Már a csoda is kevés

Ha ezt sem nyerik meg, akkor a csoda is kevés lesz – ezzel a gondolattal vártuk a SZEOL SC újabb bajnokiját, hiszen az NB II sereghajtója az SZVSE-pályán az utolsó előtti helyezett Cigándot fogadta. A kiesőjelöltek rangadója volt ez, amit lelkesen kezdtek a hazaiak, a második percben máris Kéri roboghatott a labdával, amit épphogy a kapu fölé rúgott.



Később is nyomtak a szegediek, az első félidő közepén még nagyobb lehetőségek adódtak, Puskásnak pár percen belül két nagy lehetőségnél kellett volna egy kis szerencse. Később éledeztek a vendégek is, Leindler reflexmozdulata is kellett, hogy ne vezessenek, a félidő végén pedig egy még nagyobb bravúrt mutatott be a kapus.



Egy-egy kósza próbálkozás után aztán jött a gól – sajnos a vendégeknél: az 58. percben egy lapos beadás akadt meg a szegedi védelemben, de a labdára le tudott csapni Katona, aki a kimozduló Leindler mellett közelről betalált.



A folytatásban még nagyobb iramban támadtak a kék-feketék, de Beretka oldalhálót érő lövésén kívül komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A Cigánd három pontot elcsent Szegedről, a SZEOL SC pedig már reménytelen helyzetben: hét fordulóval a vége előtt 17 pontra nőtt a hátránya, hiszen a Kozármisleny nyerni tudott.



Zoran Kuntics: – A meccs előtt beszélgettem a játékosokkal, és egyszerű dolgot mondtam nekik: ezt a mérkőzést az az együttes nyerheti meg, amelyik jobban akarja a győzelmet. Az első 15 perc jó volt, de utána a Cigánd azt játszotta, amit kell.