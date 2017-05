SZEOL SC: viharos kiesés

Labdarúgó NB II, 33. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző.Veizer Roland – jól (Buzás, Medovarszki).Prokop 6 – Ikonomu 6, Rácz 6, Gál 6 – Kéri 5, Nagy R. 5 (Beretka –, 77.), Búrány 5, Buzási 5, Grünvald 5 – Mihály 4, Harsányi 4 (Puskás –, 77.).Zoran Kuntics.Szentpéteri – Rása, Dlusztus, Görgényi, Major – Kákonyi (Nagy, 83.), Niedermüller, Gulyás, Tóth G. – Balajti (Majoros, 63.), Zsolnai.Nagy Tibor.Mihály (81.).A mérkőzésre egyébként a háromszoros olimpiai bajnok Molnár Tamás is ellátogatott, de ő és még száz néző nem szórakozott valami jól. Peregtek a percek, de egy helyzetet sem láttunk, unalmas mezőnyjáték folyt. Félidő után sem változott a játék képe. A 65. percben izgulhattunk: kezdődött a vihar – először csak a távolban, de a 70. percben már a helyszínen is, így félbeszakadt a meccs.Fél óra után a naplementében folytatták a bajnokit a felek, és egy szöglet utáni fejessel rögtön veszélyeztetett a Vác, de Prokop bravúrral ütötte ki a jobb felsőbe tartó labdát. Közben újra esni kezdett, Mihály pedig egy szép lövéssel tesztelte a váci kapust, de gólt nem ért, a remény pedig elszállt a bennmaradásra, maradt a 0–0.– A vendégek többet birtokolták a labdát, de nekik se volt nagyon helyzetük, így nem is volt élvezetes a bajnoki. Pozitívum, hogy nem kaptunk gólt, de egykori csatárként is rossz érzés, ha nem tudunk találatot jegyezni zsinórban ötödször. Kiestünk, így tét nélkül lehet futballozni a továbbiakban, kockázat nélkül lehet felvállalni a még inkább támadó futballt, amit nagyon szeretnék látni a fiúktól a hátralévő bajnokikon.