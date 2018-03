Szép gólokkal nyert a SZEOL SC

Paks II.–SZEOL SC 1–2 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 18. forduló. Paks, 150 néző. Vezette: Kulcsár Katalin – jól (Rózsa, Schweighardt).

Paks II.: Rácz – Báló, Bognár, Pál (Györgye, 64.), Vlasics – Kesztyűs (Bagó, 62.), Berdó, Nagy R., Nagy Á. – Hanol (Pinczés, 73.), Zachán. Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

SZEOL SC: Prokop 6 – Kéri 6, Rácz 6, Grünvald 7, Buzási 6 – Ondrejó 7, Forró 6 – Göncző 6 (Rabatin –, 66.), Beretka 6 (Bozóki –, 91.), Makszimovics 6 (Benkő, 89.) – Tomisics 6. Vezetőedző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Báló (71.), ill. Göncző (57.), Makszimovics (62.).

Sárga lap: Kesztyűs (61.), ill. Kéri (27.), Forró (90.).



A második félidő elejét kivéve végig a szegediek irányították a mérkőzést, már az is meglepetés volt, hogy a helyzeteket kidolgozó vendégek nem vezettek a szünetben. Egy óra után megtört a jég, és öt percen belül kétszer is betaláltak a kék-feketék.



Az 57. percben Göncző László szerzett előnyt a Tisza-partiaknak, nem akármilyen góllal: két lövőcsellel elfektette a hazaiak védőit, majd a léc alá bombázott. A 62. percben Makszimovics alakította 0–2-re a találkozó állását, és erre a megmozdulásra is lehetett csettinteni, ugyanis a támadó 20 méterről lőtte ki a rövid sarkot.



A 71. percben jött a paksiak válasza, Báló 24 méteres szabadrúgásból talált be, de ezzel véget is ért a hazaiak tudománya, a szegediek ugyanis magabiztosan őrizték vezetésüket, nem forgott veszélyben a győzelmük.



Siha Zsolt: – A szezon egyik legjobb első félidejét produkáltuk, már akkor eldönthettük volna a mérkőzést. A második félidő elején úgy tűnt, bennmaradtunk az öltözőben, de két szép támadást góllal fejeztünk be, majd a bekapott találat után masszívan álltunk a lábunkon, és megérdemelten nyertünk.



További eredmények:

Vecsés–Dabas 0–1, Iváncsa–Rákosmente 3–0, Kozármisleny– Tiszakécske 0–3, Honvéd II.–Pécs 1–2.