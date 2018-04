Szépen zárult a női vízilabda OB I: elérte a Szentes, amit lehetett, a Szegednek csak az ősz volt fájó

A Csongrád megyei csapatok számára véget ért a női vízilabda OB I: a Hungerit-Szentesi VK az ötödik, az SZTE Taylor&Nash pedig a hetedik helyen végzett. A rájátszásban mindkét együttes remekelt, az alapszakaszban viszont akadtak botlások. A Kurca-partiak mindkétszer kikaptak a rivális Eger ellen, de ezt legalább ki lehetett javítani – amit meg is tett, így kihozta a maximumot a szezonból –, a Tisza-partiak ugyanis a megyei derbiken elért rossz eredményeik áldozata és a szövetség döntésének kárvallottja lett. Bővebben két főszereplővel beszélgettünk a pénteken lezárt idényről.– A szezon fordulópontját az Eger elleni helyosztó párharc első meccse jelentette – kezdte az értékelés Hevesi Anita, a Hungerit játékosa. – Az utolsó percekben háromgólos hátrányból fordítottunk, ami óriási erőt adott nekünk. Egy ilyen meccs után mi kerültünk lélektani előnybe, amivel éltünk is.Nem véletlenül érdeklődtünk Hevesi Anitánál, hiszen a szövetség statisztikái szerint ő volt a szentesiek legértékesebb játékosa, az MVLSZ pontszámai alapján a bajnokság 12. legjobb pólósa volt.– Tényleg? Nem is figyeltem a rangsort. Örülök neki, persze ehhez a társak segítsége is kellett, illetve az is, hogy engem alig cserélnek le, szinte végig vízben vagyok a meccseken – reagált a center. – Azért van bennem hiányérzet, hiszen jó lett volna elkapni a Ferencvárost. Nehezen indult a szezon, hiszen három külföldi játékost kellett beépítenünk, és a nyár újra nehéz lesz, hiszen közülük ketten biztosan távoznak, Guannan és Mirshina mellett a játékot befejező Brávikot is pótolnunk kell, ami nagyon nehéz lesz. Jó lenne, ha két-három évre tudnánk csapatot formálni, és kevesebb lenne a változás a kulcsembereknél, viszont könnyebbséget jelent, hogy a remek utánpótlásunkra minden évben számíthatunk, ha a keretnek új pólósra van szüksége – zárta a beszélgetést Hevesi.A szezon előtt érezhető volt, hogy az 5. és 7. hely közötti pozíciókra az Eger, a Szentes és a Szeged pályázik majd, az pedig biztos volt, hogy egyikük az új kiírás kárvallottja lesz. Egy alapszakasz hetedik hellyel ugyanis korábban volt esély a javításra, most viszont nem volt, a hetedik helyről alsóházi rájátszásban kellett indulni. Ez a pe- ches az SZTE Taylor&Nash lett, amely így nem éppen motiváló, sima párharcokat kapott a végére – ezeken hozta is a kötelezőt.– Hogy ezt a helyzetet elkerüljük, hozni kellett volna legalább egy megyei rangadót, ami a kupában sikerült is, így bizakodók voltunk. Aztán 3–11-re kikaptunk a szentesi bajnokin, ami végzetes pofonnak tűnt a szezon szempontjából – mondta érdek- lődésünkre Lengyel Dominika, aki az előkelő hatodik helyen végzett az élvonal góllövőlistáján, így a legeredményesebb megyei pólós lett.– Bujka Barbara és Gémes Anett Alexa távozása után sokkal több lövést kellett vállalnom, és örülök, hogy éltem a lehetőségekkel. A csapatnak pedig nagyon jót tett a tavaszi edzőváltás, Lehmann István után sokkal nyugodtabban és jobban játszottunk, így örülnénk, ha folytatná velünk a munkát. Nyáron pedig nekünk is nézelődni kell, hiszen Bell és Hosking távozik, Pengő Nikolett pedig befejezi pályafutását, így három kulcsjátékost kell pótolnunk – árulta el a szegediek csapatkapitánya.