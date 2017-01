Szerdán és szombaton pályára lép a Szedeák

A bajnokság állása



1. Alba Fehérvár 11 9 2 909 – 803 0.909

2. Körmend 11 8 3 925 – 826 0.864

3. Pécs 11 8 3 913 – 851 0.864

4. Zalaegerszeg 11 7 4 915 – 890 0.818

5. Kaposvár 11 7 4 879 – 892 0.818

6. Falco 11 6 5 949 – 894 0.773

7. Szolnok 11 6 5 925 – 873 0.773

8. Kecskemét 10 5 5 734 – 735 0.750

9. Sopron 11 5 6 848 – 829 0.727

10. Szedeák 10 4 6 777 – 794 0.700

11. Jászberény 11 4 7 848 – 876 0.682

12. Atomerőmű 11 3 8 865 – 972 0.636

13. Vasas 11 2 9 869 – 994 0.591

14. MAFC 11 2 9 819 – 946 0.591

Lassan utoléri magát a férfi kosárlabda NB I A csoportja. A bajnokság elején a Pécs és a Kecskemét több találkozóját is elhalasztották, emiatt különböző meccsszámmal álltak a csapatok a tabellán. Mire azonban szerdán vége lesz a Naturtex- SZTE-Szedeák Kecskemét elleni, hazai bajnokijának, minden együttes neve mellett tizenegy fellépés szerepel majd.A Csongrád megyei élvonalbeli csapatok közül a Szedeák a leggyorsabb, ráadásul kétszer is pályára lépnek a héten. A szerdai találkozó mellett szombaton is lesz meccs az újszegedi sportcsarnokban, akkor a címvédő Szolnok érkezik. Mindkét összecsapás 18 órakor kezdődik.Bár furcsa leírni, de közvetlen riválisok ellen lépnek pályára. A Kecskemétre szinte mindig igaz volt ez a megállapítás az utóbbi években, a Szolnokra viszont közel sem, hiszen a címvédőről, a legjobb magyar csapatról beszélünk. Idén viszont bukdácsolnak, a táblázat középmezőnyéhez tartoznak. Mivel itthon kiválóan szerepela Naturtex, biztos, hogy két jó meccs vár ránk az év elején!