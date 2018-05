Szeret nyomás alatt kajakozni: Birkás Balázs szerint még fájdalmasabb lesz a K1 400 méter

Minden részlet számíthat. Fotó: Karnok Csaba

Birkás Balázs és a hajója is várja a rangsorolót. Fotó: Karnok Csaba

Még mindenki csak ízlelgeti, a többség teszteli, mi is a jó taktika, a megfelelő erőbeosztás az új rangsorolószámban, ám a lényeg adott: a férfi kajakosoknak holnap K1 400 méteren, majd szombaton K2 500 méteren kell bizonyítaniuk, hogy bekerülhessenek az olimpiai számmá választott K4 500 méteres egységbe.– Amellett, hogy új, még fájdalmasabb lesz a 400, mint az 500 méter – vallotta be Birkás Balázs , az NKM Szeged felnőtt és U23-as világbajnok kajakosa. – A négyes összeállítása sosem objektív, hiszen négy különböző egyéniség, négy szinte teljesen más stílus találkozhat a hajóban. Nekem most kétszer kétszáz métert kell összerakni, és amíg 500 méteren a táv közepén ki lehetett futtatni a hajót, addig 400 méteren végig nyomni kell. Fekszik nekem a táv, érzem magamban az erőt. De nem támasztok nagy elvárásokat magammal szemben, ebben a mezőnyben az A döntőbe jutással elégedett lennék.Birkás egy négy- és egy háromhetes meleg vízi edzőtáborban készült Hüvös Viktor edző vezetésével.– Próbáltuk változatossá tenni a kintlétet. Portugáliában elmentünk az óceán partján található Nazaréba, ahol gyakoriak a 10 méter magas hullámok is. Dél-Afrikában szafariztunk, illetve egy duzzasztógáton kajakoztunk. Volt, hogy a gát széléről néztem le – mit mondjak, ott azért elzsibbadt a lábam a hajóban, megvolt az adrenalinlöket – mesélt Birkás.A 22 éves kajakos a rangsoroló eredményétől függetlenül a tavalyi vb-szereplése miatt már biztos tagja a jövő heti magyar világkupacsapatnak.– Itt van még előttem a rangsoroló, közben viszont várom a hazai közönség előtti versenyzést. A váci Balaska Márkkal K2 200 méteren vb-címvédőként hazai szurkolók előtt elvárják tőlünk a sikert – ezt a nyomást szeretem. A következő öt hét kemény lesz, minden hétvégén verseny van, de imádok teher alatt kajakozni – mondta Birkás.