Szerződést bontottak Köteles Lászlóval

Hivatalos honlapján jelentette be a belga Genk, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Köteles Lászlóval. A kapus kilenc évet töltött el Belgiumban, ez alatt bajnokságot és kupát is nyert, összesen 191 alkalommal játszott a csapatban.Köteles ebben a szezonban nem lépett pályára a Genkben. A klub közleménye úgy fogalmaz, remélik, hogy távozása után is gyakran feltűnik majd a Genk stadionjában a kapus, majd úgy zárul: Bedankt László - azaz, köszönjük, László.Korábban arról lehetett olvasni, Köteles visszatér az utolsó magyarországi klubjához, a Diósgyőrhöz.