Szétesett a Szeged 2011- GA csapatjátéka

További eredmények: Budaörs–Mosonmagyaróvár 1–0, Budafok–Győr 1–2, Vác–Kisvárda 2–3, Cegléd–Csákvár 1–0, Dorog–MTK 2–1, Szolnok–Zalaegerszeg 2–0, Békéscsaba–Siófok

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 9. forduló. Dabas, 200 néző.Radványi Ádám (Iványi I., Pápai).Soroksár: Steer – Gárdos, Gyepes, Gyömbér, Valencsik – Derekas (Gera D., 35.), Tamási Zs. – Albert, Huszák, Lakatos I. – Fröhlich (Pál, 77.).Lipcsei Péter.Szántai – Coroian, Causic, Farkas M., Zabari – Horváth A. Pászka (Povázsai, 65.) – Beke, Germán (Dinjar, a szünetben), Molnár J. – Zádori (Balogh G., 65.).Supka Attila.Valencsik (19.), Frőhlich (30.), Tamási (53.).Az utóbbi öt, veretlenül megvívott meccshez képest teljesen más arcát mutatta a Szeged 2011-GA a Merkantil Bank labdarúgó NB II kilencedik fordulójában.A megbízható védekezés az első félidőben kétszer is csődöt mondott: előbb egy szöglet, majd a kapu elé belőtt labda után szerzett gólt a stadionja felújítása miatt az átmeneti otthonában, Dabason futballozó Soroksár.A második félidőben Germán helyett érkezett Dinjar, akinek ez volt az első mérkőzése a Szeged 2011-GA együttesében. A frissítés ellenére a meccs nagyjából az 53. percben, a hazaiak harmadik találatánál – amely szabadrúgásból esett, és hatalmas gól volt – eldőlt. A vendégek nem tudtak újítani, a Soroksár pedig még kapufát is lőtt.A hazai együttesben két makói származású labdarúgó is pályára lépett: Gyömbér Gábor kezdő volt, és végig játszott, míg Gera Dávid a 35. percben állt be a megsérült Derekas helyett.Supka Attila: – Az első húsz percben jól játszottunk, kontrolláltuk a mérkőzést, majd kaptunk egy gólt, és teljesen szétesett a játékunk. Rengeteg nem kikényszerített hibát követtünk el, szinte odapasszoltuk az ellenfélnek a labdát. Ami eddig jól működött, a védekezés, az szétesett, a támadójátékunk pedig nagyon gyenge volt.1. Kisvárda 9 7 2 0 22 – 10 232. MTK 9 7 1 1 18 – 6 223. Kazincbarcika 9 6 2 1 12 – 10 204. Szolnok 9 4 3 2 11 – 6 155. Nyíregyháza 9 4 3 2 14 – 10 156. Gyirmót 9 4 2 3 17 – 13 147. Békéscsaba 9 4 2 3 12 – 9 148. ZTE 9 4 2 3 12 – 11 149. Cegléd 9 4 2 3 9 – 8 1410. Szeged 2011 9 4 2 3 10 – 11 1411. Soroksár 9 3 4 2 10 – 7 1312. Győr 9 3 2 4 8 – 10 1113. Vác 9 2 4 3 7 – 9 1014. Budaörs 9 2 3 4 17 – 19 915. Budafok 9 2 3 4 7 – 11 916. Dorog 9 2 2 5 13 – 15 817. M.-magyaróvár 9 1 4 4 5 – 9 718. Siófok 9 1 2 6 8 – 17 519. Sopron 9 0 4 5 4 – 14 420. Csákvár 9 0 3 6 7 – 18 3