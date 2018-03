Szinte minden megyei érdekeltségű meccs elmarad

Győzött az időjárás: hiába köszöntött be a meteorológiai tavasz, hamisíthatatlan téli idővel köszöntött be március. A havazás és a hideg idő megviselte a megyei pályákat is, ennek következtében szinte minden találkozót elhalasztottak a hétvégén.



Nem játszik a Szeged 2011-Grosics Akadémia Szolnokon, bár mutatkozott rá esély, hogy a szolnoki pálya alkalmas lesz a játékra, végül a felek abban állapodtak meg, hogy nem lesz meccs vasárnap - akárcsak a komplett NB II-ben. A találkozót április 11-én, szerdán pótolják.



Az NB III-ban szereplő megyei csapatok is kényszerűségből pihennek a hétvégén: elmarad a megyei derbi a Makó és a Hódmezővásárhely között, de a Mórahalom-Vecsés, (ezt a két meccset március 14-én pótolják) valamint a SZEOL - Budapest Honvéd II. meccset sem rendezik meg, ennek új időpontja március 21.



A megyeegyben legtovább Algyőn mutatkozott esély arra, hogy lesz játék, de végül a hazaiak Szőreg elleni találkozóját is elhalasztották. Egyetlen helyszínen maradt még esély arra, hogy lesz futball: ez a Csengele-Nagymágocs megyekettes mérkőzés, ám az osztály többi meccsét itt is elhalasztották.



A megyei I. osztály 17. fordulójának új időpontjai:

március 14., szerda 14.30 Zsombó-UTC.

április 11., szerda 16.30 Szentesi Kinizsi - Bordány. 19.00 FK Szeged - SZVSE.

április 25., szerda 17.00 Algyő - Szőreg

május 1., kedd 16.00 Tiszasziget - Deszk. 17.00 Csongrád - Kiskundorozsma.

május 9., szerda 17.00 Sándorfalva - Ásotthalom.



A megyei II. osztály 16. fordulójának új időpontjai:



április 18., szerda 18.00 Röszke - SZVSE II.

május 1., kedd 13.00 Kiszombor - Tömörkény, 17.00 Apátfalva - St. Mihály.

május 2., szerda 17.30 Móraváros - Csanytelek.

május 9., szerda 17.00 Csanádpalota - Mindszent. 17.30 Székkutas - Makó II.

május 23., szerda 17.00 Balástya - Üllés.