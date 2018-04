Szív és alázat nélkül nem megy...

UVSE– ContiTech Szeged14–2 (6–0, 3–0, 2–0, 3–2)

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, alsóház, 8. forduló.

Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 100 néző. Vezette: Németh, Bereczki.

UVSE: LABONCZ (10 védés) – MAJOR 4, Keresztúri 1, Baksa 2, Korbács 1, TÓTH 4, Szentesi. Csere: Varga (kapus, 4 védés), Korényi, Keresztúri 2, Dala, Rábavölgyi, Németh. Vezetőedző: Németh Zsolt.

ContiTech Szeged: Leposa (1 védés) – Baróthy, Berki, Micskics, Korbán 1, Irmes, Farkas. Csere: Molnár (kapus, 5 védés), Zsigri, Sikter, Börcsök, Szilvasán P. 1, Mekkel, Fodor. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 10/3, ill. 10/0.

Ötméteresből: 3/2, ill. 1/1.



Reménykedtünk, hogy megtörik a jég. A ContiTech Szeged férfi vízilabdacsapata sokáig csak a pofozógép szerepét töltötte be az OB I-ben, majd pont az UVSE elleni hazai találkozó második negyedében fordulóponthoz érkeztek a Tisza-partiak.



Ekkor Varga Péter vezetőedző kihívta a szegedi játékosokat a vízből, és alapos fejmosásban részesítette tanítványait, akik hirtelen meg is táltosodtak. Ugyan azóta sem nyertek meccset, de a játék képe alapján óriási javulást láthattunk, az UVSE és a Kaposvár ellen kifejezetten jó és a rájátszás szempontjából ígéretes derbiket vívott a Szeged.



Ilyen előjelek után tényleg reménykedtünk, aztán... Keressük a szavakat, a megfelelő jelzőket, így maradjunk a tényeknél: a ContiTech Szeged 14–2-re kapott ki az UVSE otthonában, ahol a középszakaszbeli utolsó és talán legnagyobb sansz volt a Szeged első pontszerzésére. Ehhez képest 13–0-ra vezettek a fővárosiak, amikor először betaláltak a vendégek. Az utolsó negyed ötödik percében.



Jött még egy szegedi találat, és más semmi. A szurkolók hangulatán vélhetően nem javít, de ettől még tény: a játék képe nem ezt az eredményt mutatta, hiszen a Szeged is kidolgozta a helyzeteit, csak semmi sem jött össze a lövéseknél.



A hazaiak kezdő hálóőrét, Laboncz Józsefet százszázalékos védési mutatóval cserélték le. A középszakasz utolsó helyén, pont nélkül végzett a ContiTech, így a rájátszás első körében az exszegedi csapatkapitány, Kiss Csaba vezette Szombathely lesz az ellenfele. A párharc az egyik fél hetedik pontjáig tart, és mivel az egymás elleni eredmények itt még számítanak, 0–6-os hátrányból indul a Szeged. Az első mérkőzést szerdán vívják meg Szombathelyen, egy hazai sikerrel akár már ott eldőlhet a csata. A papírforma szerint el is dől, és várhatóan jön a sorsdöntő párharc, méghozzá pont az UVSE ellen.



Varga Péter: – Gratulálok az UVSE-nek, amely a játék minden elemében felülmúlt minket. Ilyen borzasztóan még nem játszottunk. El kell gondolkodni, hogy alázat és szív nélkül érdemes-e egyáltalán űzni ezt a sportágat.