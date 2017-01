Szkalonai Fanni tarolt az Eb-n, majd az év utánpótlás sportolója lett Csongrád megyében

A hódmezővásárhelyi Hódtói Sportcsarnokban rendezett fit- kid Európa-kupán fantasztikus hazai siker született: a Hód-Fitness SE versenyzői tíz aranyérmet szereztek. Ebből négy díjazottunk, Szkalonai Fanni nevéhez is fűződik, hiszen az ötödik korcsoport egyéni döntője után a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, csapatban pedig három aranyat gyűjtött be: a harmadik korcsoportos Trió kategóriában, illetve a második és harmadik korcsoportos Nagycsapat kategóriában is a legjobb együttes tagja volt.– Négyéves koromban kezdtem a sportágat, azért ezt választottam, mert egy bemutatón nagyon megtetszett. Édesanyámnak egyből szóltam, hogy írasson be egy ilyen foglalkozásra, ha lehet, kipróbálnám. Aztán ott is ragadtam, nagyon szeretem csinálni – fogalmazott a Hód-Fitness SE tehetséges versenyzője. Rácz Ildikó tanítványa telt ház előtt, nagyszerű hangulatban bizonyította remek képességeit, a verseny Hódmezővásárhely egyik büszkesége 2016-ból, hiszen a kontinensviadalon kilenc ország több mint 400 sportolója vett részt.– Nagyon boldogok vagyunk! A lányok egyéniben és csapatban is a vártnál szebb eredményeket értek el. Bizonyítottuk, hogy a fit-kidet alapító Magyarország legerősebb csapata vagyunk, és a rendezéssel kapcsolatban is pozitív visszajelzéseket kaptunk vendégeinktől – mondta el érdeklődésünkre Rácz Ildikó, a Hód-Fitness SE elnöke, aki egyben az Európa-bajnokság főszervezője is volt.