Szlezák: Közös az érdek

Szakmai megbeszélés. Szlezák Zoltán (jobbról) a kapusedzővel, Kujundzsics Zoltánnal. Fotó: Török János

A Nyíregyháza érkezik



A Merkantil Bank labdarúgó NB II 26. fordulójában vasárnap 16 órától a Szeged 2011-Grosics Akadémia Gyulán a Nyíregyháza együttesét fogadja. A hazai alakulat nehéz helyzetben van, hiszen a 18. kieső helyen álló, miközben ellenfele hetedik, négy pontra a dobogótól – nagyon nagy szüksége van mindkét csapatnak a pontokra.

– Tisztában voltunk vele, és továbbra is fennáll, hogy nehéz a dolgunk. A körülmények Gyulán tökéletesek, és minél több pontot kell gyűjtenünk, amellyel feljebb tudunk lépni a tabellán. Ha ez a bennmaradást jelenti, akkor az a cél.– Igen. Egyből megkeresett, és mivel Siófokon együtt és jól dolgoztunk, ahol a semmiből felépítve amit vállaltunk, azt teljesítettük, a közös munka pedig tetszett, így elvállaltam az újabb közös munkát.– Ő az első számú edző, én pedig a pályaedző. A végső döntés az övé, de kikéri a véleményemet, és hallgat is rám, a megérzéseimre. Közös az érdek: az eredményesség, így bízni kell egymásban. Ha ez így van, és hív, akkor megyek vele. Ha így talál meg a munka, akkor így dolgozom. Szeretek dolgozni, teljesen mindegy, vezetőedző vagy pályaedző vagyok.– Együtt voltunk elsők 1998-ban az NB I-ben, a máig utolsó újpesti bajnokcsapatban. Nem az FTC-től, hanem Ciprusról és sérülten érkezett hozzánk a fél szezonban. Ám látszott, hogy tud segíteni nekünk. A bajnoki címet jelentő pont és gól Székesfehérváron az ő érdeme volt, miközben a Fradi volt az üldözőnk. Csak a futballnak élt, profiként intelligensen kezelte a helyzetet. Megbecsülték a szurkolók az FTC-ben és nálunk is.– Tényleg az. Nem vagyok tősgyökeres budapesti, hiszen Balassagyarmatról kerültem a fővárosba. Gyula szép hely, de 1987 óta Újpesten élek, így odaköt minden. Amikor viszont azt mondom, a Szegednél vagyok edző, de Gyulán dolgozunk, akkor sokan felkapják a fejüket. Aki viszont benne van a futballban, az tudja, hogy mit jelent ez a helyzet. Szeged rajta van a magyar labdarúgás térképén, bárhogy is állunk most, és hamarosan a stadion is elkészül. Most pár száz néző jár a meccsünkre, ez azért hiányzik nekem, aki éppen a szurkolók nyomásától, elvárásától sem félve léptem pályára Újpesten másfél évtizeden keresztül. Óriási erőt adnak, ezt tudjuk pontosan Gorannal, ám nem biztos, hogy a mai labdarúgók ezt átérzik. Aki a Szeged 2011 mezét felveszi, annak ezért a klubért kell megszakadni 150 néző előtt is, ahogy nekünk tízezrek előtt Újpesten vagy a Fradiban kellett.– Tisztán emlékszem egy 1988-as magyarkupa-meccsre, amikor 1–0-ra nyertünk. Havas pályán futballoztunk, és az azóta nagyon jó barátom, Véber György még a Szeged színeiben játszott. Az egy nagy Szeged SC volt, talán az utolsó nagy csapata a városnak. A sikernél sokkal fontosabb volt, hogy utána leigazoltuk Vébert – ez volt az igazi nyereség. Öröm volt vele játszani. De vannak nevek a fejemben: ilyen Kisistók András és Hegyeshalmi Tibor, akik ugyanekkor Kispestre kerültek mint katona. A rendszer akkor így oldotta meg a bevonultatást. Vagy Szélpál Laci, aki az 1990-es bajnokcsapatban társam volt, és megbízható belső védőnek számított.– Menne, de ma már minden megtalálható a világhálón, így a mai labdarúgók nem igazán kérik, hogy mutassunk meg nekik bármit is. Talán azért tudják, hogy mi ketten mit értünk el, titkolni amúgy sem lehet semmit. Ami megtörtént, nekem a válogatottság, a két bajnoki cím és két kupagyőzelem, vagy Gorannak a Bajnokok Ligája-szereplés, arra büszkék vagyunk, de nem foglalkozunk már vele. Inkább az lenne a cél, hogy a fiatalok feljebb akarjanak lépni. Az NB I és az NB II között nem csak egy lépés van, de ha a csapat jól szerepel, ki tudja emelni a jobbakat.