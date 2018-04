Szlovén válogatott játékost igazolt a MOL-PICK Szeged

Mirko Alilovic, Stanislav Kasparek, Joan Canellas után megvan a MOL-PICK Szeged negyedik nyári igazolása. A kétszeres magyar bajnok péntek délelőtt Instagram-oldalán jelentette be, hogy a szlovén válogatott Nik Henigman 1+2 éves szerződést köt a klubbal. A 22 éves, 200 centiméter magas balátlövő eddig hazájában, az RD Riko Ribnica gárdájában szerepelt.– Fiatal kora ellenére már 29-szer húzhatta magára a szlovén nemzeti együttes címeres mezét – mutatta be az új szerzeményt Szögi Nándor operatív igazgató. – Szerepelt a franciaországi világbajnokságon, ahol bronzérmes lett csapatával, megjárta a riói olimpiát, és ott volt az idei horvátországi Eb-n is. Régóta figyeltük, egy kőkemény játékost ismerhettünk meg benne, aki ha támad, akkor sem jön zavarba. Nik Heningmannal 1+2 éves szerződést kötöttünk, a nyártól csatlakozik a MOL-PICK Szeged csapatához.A játékos eddig 44 gólt szerzett a szlovén alakulatban. Klubcsapatával szerepelt az EHF-kupában, a 2016–2017-es szezonban a csoportkörig jutottak, miután a selejtezőben kiverték a Temesvár együttesét. Ebben az idényben 32 gólt szerzett Henigman. Idén a finn Cocks búcsúztatta a Ribnicát, a PICK új szerzeménye viszont a két meccsen 18 gólt dobott (10 otthon, 8 idegenben), de ez is kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz.