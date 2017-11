Szőke duplája döntött

Ifjúságiak, A csoport

15. forduló: Tiszasziget–HFC 3–8, gólszerzők: Rádóczi, Tóth M., Berta, ill. Pap T. (2), Kerekes, Almási, Plichta, Zádori (öngól), Gyuros, Dékány. Ásotthalom– Szentesi Kinizsi 0–22, gsz.: Smiák (6), Pój (4), Péter (3), Köteles (3), Boták (2), Balla (2), Bertók, Bellér. Kiskundorozsma–Kistelek 5–2, gsz.: Balogh N. (2), Sarnyai, Benkocs, Balogh Zs., ill. Csanki, Babos. Mindszent– FK 1899 Szeged 5–3, gsz.: Hős (3), Kiss T., Mihály, ill. Harasztos (3). Üllés–Zsombó 3–2, gsz.: Pekurár (2), Peták, ill. Tari, Mocsári D. Deszk–Fábiánsebestyén 0–4, gsz.: Juhász (2), Kasza, Valach. UTC–Csongrád 2–2.

A gólszerzőlista élcsoportja

1. Hatvani József (SZVSE) 21,

2. Gajdacsi Mátyás (Bordány) 16, 3. Mihálffy Zsolt (Zsombó) 11,

4. Pióker Tamás (Szőreg) 9,

5. Bódai Dániel (HFC II.), Szőke Péter (Kiskundorozsma), Gallai Gábor (Deszk), Rutai Balázs

(Tiszasziget) és Tóth Attila (Sándorfalva) 8-8 góllal.

Labdarúgó megyei I. osztály, 15. forduló. Kiskundorozsma, 100 néző.Szelezsán György – közepesen (László, Baráth).Ábrahám 0 – Kiss A. 7, Molnár K. 7, Petrecz 7 (Cseh 7), Marjanucz 7, Szecskó 7, Katona 7 (Szabó T. –), Ottlik M. 7, Szőke 7,5, Takács A. 7, Illés T. 7 (Géczi 7).Szabó Zsolt.Csanádi D. 5 – Bilics 5, Balázs 5 (Tanács R. –), Nagypál 5, Baka 5 (Németh Z. –), Csamangó T. 5, Hatvani J. 6, Csanádi I. 5, Péter 5 (Kelemen –), Király D. 5 (Sane 5), Nagy Z. 5.Major László.Gólszerzők: Szőke (30., 67., utóbbit 11-esből), ill. Hatvani J. (90.).– Gratulálok a csapatomnak a megérdemelt sikerhez és az őszi teljesítményhez is. Nyugodtan térhetünk téli pihenőre, hiszen a megfelelő helyen vagyunk a megfelelő pontszámmal.– Gratulálok a Kiskundorozsmának a győzelemhez.A hazaiak gólfelelőse, Szőke Péter kétszer is betalált, másodszor büntetőből, és a gólszerzőlista élén a szezonban 21 találattal záró Hatvani József már csak szépíteni tudott a rendes játékidő utolsó percében. A vendégek hiába birtokolták többet a labdát, nem voltak veszélyesek a kapura, Ábrahám Tamásnak nem is volt sok feladata.Az őszi zárás másik meglepő eredményét a Szentesi Kinizsi produkálta, amely a forduló előtt még éllovas Ásotthalom otthonában ért el gól nélküli döntetlent – ha Mészáros Zoltán a 80. percben belövi a 11-est, ez azért nem így alakult volna.Szőregen nyolc gól esett, ebből a hazaiak ötöt lőttek, míg a Zsombó hármat. A Csongrád-Kunság Aszfalt két csereemberének köszönheti a győzelmét és az őszi elsőségét: a 88. percben Bagi István beadását Bálint Attila fejelte a kapuba.Tiszasziget, 100 néző.Brezovai Zoltán – közepesen (Bánáthy, Bozóki).Szabó G. 0 – Rádi 6,5, Papp Á. 6, Rutai 7, Réczi 6,5 (Mucsi 6), Drágity 6,5 (Bálint T. –), Deák D. 6,5 (Juhász Á. –), Bálint D. 6 (Papp P. –), Kasza 8, Farkas 6,5, Szarvas 6 (Bernát 6).Bernát Péter.HFC II.: Kandó Zs. 7 – Jankelic 6, Gyüre 6, Bábi 6, Dér 6 (Pálinkó L. –), Bartyik R. 6 (Lévai 6), Bürgés 5 (Győrfi –), Mohácsi 6, Bódai 6, Rau G. 6 (Perpauer –), Darida 6.Vinnai István.Rutai (79.).– Mi tiszta lelkiismerettel, csapatként megyünk téli szünetre! A helyzetek száma alapján meg- érdemelten nyertünk, sok sikert kívánok a fiatal vásárhelyi együttesnek.– Jó iramú mérkőzésen a döntetlen igazságosabb lett volna.Deszk, 50 néző.Bán Bence – jól (Barta, Török S.).Bata 6 – Bürgés 4, Varnyú 6, Tóth A. 3 (Lehota –), Adamov F. 5, Gallai 5, Szalma 5, Huszti 5, Szentmártoni 5, Révész B. 5, Győri 5.Lehota István.Lippai 7 – Hatvani I. 8 (Török Gy. –), Lőrinc 7 (Varga D. –), Molnár D. 7, Tóth A. 9, Kálmán 7(Kanász Nagy L. 7), Szécsi 7 (Gonda 8), Visnyei 7 (Varga V. 7), Márki 7, Virág 7, Nagy E. 7.Tóth János.Gallai (82., 11-esből), ill. Hatvani I. (40., 61.), Tóth A. (51., 80., 86.), Gonda (59.).– Az ősz legnagyobb pozitívuma, hogy véget ért.– Remélem, ettől az eredménytől szép álmaink lesznek a tavaszi folytatásra.Szeged, Felső Tisza-part, 50 néző.Kiss Richárd – kiválóan (Böszörményi, Szűcs I.).Kurucsai 4 – Frankó 4, Heredea 4, Prontvai 5, Szélpál 5, Hegyesi 4, Antal R. 5 (Futaki 4), Imre 5 (Varga R. 5), Lengyel 5 (Szabó P. –), Kovács 6, Szuhánszki 4 (Dóra J. 6).Boldizsár Bálint.Szűcs M. 7 – Sólya 7, Fodor B. 7 (Zvekanov –), Gajdacsi 8, Dürgő 7 (Német J. –), K. Tóth 7, Culafics 7 (Szabados –), Kis L. 7 (Kothencz L. ), Bárkányi 7, Retek 7, Malatinszki 7.Hódi Mihály.Lengyel (63.), Kovács B. (76.),ill. Gajdacsi (14., 50., 58., 93.), Zvekanov (90.).– Új alapokra kell helyeznünk a játékosokkal a közös munkát, és erősítenünk is kell. Télen lesz időnk rendezni a sorokat, pozitívnak kell maradnunk.– Hatvanöt percig az történt, amit mi szerettünk volna, hiszen nálunk volt a labda. A maradék időben az ellenfél tett így, a különbség az eredményben is megmutatkozott. Gratulálok a csapatomnak, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánokSzőreg, 80Vezette: Szalai Szabolcs – jól (Mígh, Dobó).Vígh S. 7 – Ali 6,5, Harmat 0 (Csikós 7), Pióker Ti. 7, Hevesi 7,5, Pióker Ta. 7,5, Horváth-Harmat 6,5,Bányai 7, Vörös 7,5, Néma 9, Bartos 7.Tóth Tamás.Rozs 8 – Bálint V. 4 (Vér I. –), Szalai A. 4, Kószó T. 6, Zetkó 3 (Vér II. 5), Gyuris 6, Csikós 6, Takács J. 0 (Megyeri 5), Németh T. 7, Rárósi 5, Mihálffy Zs. 8.id. Mihálffy Zsolt.Néma (7., 90.), Pióker Ta. (30., 42.), Vörös (38.), ill. Mihálffy Zs. (44., 97.), Németh T. (73.).– Nem kellett azon gondolkodni, hogy melyik csapat volt fölényben, és ki nyeri meg a meccset.Ám az a rutin még hiányzik, ami a még több szerzett gólhoz szükséges.– Kritikán aluli első félidőt produkáltunk súlyos egyéni hibákkal. A második játékrészre kiegyenesedtünk. Gratulálok a Vér család hozzáállásához.Szeged, Kertész utca, 80 néző.Minda Gábor – közepesen (Bereczki, Gera).Nagy G. 7 (Valach 7) – Koncz 6 (Keresztes –), Zsibrita 8, Laczkó 7, Péczely 7, Balogh 7, Sós 7, Gulyás 8, Békési 7 (Nagy Á. –), Szántó 7, Szilágyi 7.Pálfy Zoltán.Oroszi 7 – Bodor 7, Mészáros M. 7, Juhász S. 7, Molnár Zs. 7 (Bagi I. 7), Huszka 7, Bakos 7, Bartucz 7 (Rácz D. –), Budai, Borda 7, Fodor B. 7 (Bálint A. –).Borbás Zsolt.Zsibrita (8.), ill. Molnár Zs. (9.), Bálint A. (88.).– Megbosszulta magát a sok kihagyott ziccer, de bízom a csapatomban, és tudom, hogy együtt kirángatjuk magunkat ebből a mély gödörből.– A mai napon a pályával is meg kellett küzdenünk. A korán bekapott gól után újra fel kellett építenünk magunkat, ami a végére sikerült is a derekasan küzdő hazaiak ellen.Ásotthalom, 80 néző.Virág András Barnabás – jól (Szalai, Halász J.).Czirják 6 – Vastag 6, Vojnics-Tunics 6, Németh P. 6, Szabadi 6, Hauk 6, Major L. 6, Baji 6 (Andróczki T. 6), Mészáros Z. 6, Grósz 6, Varga K. 6. Edző: Kószó László.Kotvics-Varga 6 – Légrádi 6, Bagi Z. 6, Kovács N. 6, Lekrinszki 6, Bertók G. 6, Polyák A. 6,Paczali 6, Debreczeni 6 (Németh A. –), Szeles 6, Vincze Z. 6.Némethy László.– A nyolcvanadik percben feltehettük volna a pontot az i-re, de sajnos 11-est hibáztunk.– Nagyon fegyelmezett védekezéssel értékes pontot szereztünk a forduló előtt még listavezető Ásotthalom otthonában.1. Csongrád 14 9 4 1 32 – 12 312. Ásotthalom 14 9 4 1 26 – 15 313. Algyő 14 9 2 3 26 – 11 294. Tiszasziget* 14 10 1 3 34 – 13 275. SZVSE 14 7 4 3 35 – 15 256. HFC II. 14 7 2 5 37 – 27 237. Bordány 14 7 2 5 32 – 23 238. Kiskundorozsma 14 6 3 5 20 – 25 219. Szőreg 14 5 1 8 27 – 34 1610. Szentesi Kinizsi 14 4 2 8 18 – 29 1411. Sándorfalva 14 4 1 9 25 – 28 1312. UTC 14 4 1 9 16 – 27 1313. Zsombó 14 3 3 8 24 – 48 1214. FK 1899 Szeged 14 2 4 8 17 – 30 1015. Deszk 14 2 0 12 18 – 50 61. Szentesi Kinizsi 14 13 0 1 75 – 12 392. HFC 14 11 2 1 70 – 13 353. Fábiánsebestyén 14 10 1 3 44 – 21 314. Zsombó 14 10 0 4 50 – 18 305. FK 1899 Szeged 14 7 2 5 67 – 34 236. Algyő 14 7 1 6 41 – 42 227. Kiskundorozsma 14 6 2 6 52 – 23 208. Mindszent 14 6 2 6 43 – 47 209. Tiszasziget 14 6 1 7 46 – 40 1910. Kistelek 14 5 2 7 39 – 54 1711. Csongrád 13 4 3 6 27 – 28 1512. Üllés 13 4 0 9 28 – 62 1213. UTC 14 2 5 7 18 – 41 1114. Deszk 14 2 0 12 25 – 100 615. Ásotthalom 14 0 1 13 22 – 112 1