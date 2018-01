Szolnokon játszik a Szedeák: a szegedi együttes még egy hónapig nélkülözi a Juhos, Csirics párost

A bajnokság állása



1. Szolnok 16 14 2 1325 – 1170 0.938

2. Körmend 16 12 4 1320 – 1225 0.875

3. Falco 16 11 5 1441 – 1247 0.844

4. Alba Fehérvár 16 11 5 1261 – 1148 0.844

5. Kecskemét 16 9 7 1270 – 1240 0.781

6. Atomerőmű 16 9 7 1286 – 1273 0.781

7. Zalaegerszeg 16 9 7 1278 – 1287 0.781

8. Pécs 16 8 8 1261 – 1287 0.750

9. Kaposvár 16 7 9 1228 – 1245 0.719

10. Szedeák 16 6 10 1208 – 1213 0.688

11. Debrecen 16 6 10 1199 – 1340 0.688

12. Jászberény 16 4 12 1172 – 1295 0.625

13. MAFC 16 3 13 1123 – 1250 0.594

14. Sopron 16 3 13 1167 – 1319 0.594

A szegediek nehéz időszakban vannak, legutóbbi hét mérkőzésükből hatot elveszítettek, és Szolnokon is bravúr kellene ahhoz, hogy ezen a mérlegen javítsanak. A két együttes októberben, az újszegedi sportcsarnokban emlékezetes összecsapást vívott – az utóbbi években majdnem mindig így van ez –, akkor a szolnokiak egyetlen ponttal, 88–87-re nyertek.A rossz sorozat legfőbb oka, hogy a kezdőcsapatból ketten is kidőltek: Juhos Levente boka-, a csapatkapitány Andrija Csirics ujjsérülés miatt nem vethető be hetek óta. Ez a helyzet nem is változik, a duó, bár folyamatosan végzik a rehabilitációt, és egyéni programmal a csapattársakkal közösen gyakorolnak, várhatóan csupán a március 7-i, Alba Fehérvár elleni hazai találkozón térhet vissza, addig nélkülük kell megoldani a feladatokat. A szolnoki meccs után jövő szerdán a Kecskemét érkezik, majd jövő szombaton Sopronba, február 10- én pedig Paksra látogat Andjelko Mandics együttese. Utána a válogatott programja és a magyar kupa nyolcas döntője – ahol a Szedeák nem érdekelt – miatt háromhetes szünet jön a bajnokságban.Fél szemmel már lehet figyelni a folytatásra is: bár az alapszakaszból még tíz forduló hátravan, jelenleg az tűnik reális célnak, hogy a Naturtex megőrizze tizedik helyét, így még éppen „becsússzon" a középszakasz középházába.