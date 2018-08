Szombaton szolnokon kezd a szuperligában a szegedi te - Átalakult a keret és a bajnokság

Őszi program

A férfi tekecsapat szuperliga I. csoportjában szerepel a Szegedi TE. A csapat őszi programja, szeptember 1., 11 óra: Szolnok–Szegedi TE. Szeptember 8., 14 óra: Szegedi TE–Balogunyom. Szeptember 15., 14 óra: Szegedi TE–Kazincbarcika. Szeptember 22., 15 óra: Répcelak–Szegedi TE. Szeptember 29., 15 óra: Ajka–Szegedi TE. Október 20., 14 óra: Szegedi TE–Szolnok. Október 27., 14 óra: Balogunyom–Szegedi TE. November 3., 15 óra: Kazincbarcika–Szegedi TE. November 17., 14 óra: Szegedi TE–Répcelak. November 24., 14 óra: Szegedi TE–Ajka.

Átalakult a Szegedi TE és átalakult a férfi tekecsapat szuperliga is. Az előbbi könnyebben ment, az utóbbi nem annyira, hiszen a két hatcsapatos csoport kialakítása vitát szült a közösségi médiában. A lényeg azonban: a nemzetközi szövetség hivatalosan is elfogadta és írásban megerősítette, hogy a kiírt bajnokság a szabályoknak megfelel.Így nincs akadálya annak, hogy a szuperliga elkezdődjön, és az általunk említett és átalakított Szegedi TE holnap 11 órától Szolnokon bemutatkozzon. A csapathoz három új játékos érkezett: Danóczy Richárd (51) Győrből, Brancsek János (22) Répcelakról, Loncsárevity Adrián (22) pedig a szerbiai Jedinstvótól érkezett.– Azt gondolom, jól sikerült az átigazolási szezon, hiszen olyan fiatalok jöttek hozzánk, akik Szegeden kiteljesedhetnek. A rutinosak és a fiatalok aránya most már homogén, így bizakodom abban, hogy tavasszal a bajnoki címért harcolhatunk majd – mondta Karsai Ferenc klubelnök.A Szegedi TE mellett a Szolnok, a Balogunyom, a Kazincbarcika, az Ajka és a Répcelak szerepel a bajnokság I. csoportjában, míg a másik ágon a címvédő Zalaegerszeg, a Győr, a Szentgotthárd, a Kaposvár, a SalgÓzd és a Ferencváros küzd. A szuperliga őszi szezonjában a csapatok lejátsszák a tíz csoportmeccset, majd áganként az első három a felső-, a másik három az alsóházban küzd tavasszal a bajnoki címért, illetve a kiesés elkerüléséért.