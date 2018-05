Szorongatták a Pécset: 10 ponttal kapott ki idegenben a Szedeák

Vágvölgyi Ákos és Wirth Ádám védekezik Durhammel szemben. Fotó: MKOSZ

A hazaiaknak kiemelten fontos volt a találkozó, egy sikerrel ugyanis bejuthattak a rájátszásba a férfi kosárlabda NB I A csoportjának középszakaszából. Meg is nyerték a meccset 97–87-re.De csak nehezen, ugyanis a három alapemberét, Juhos Leventét, Andrija Csiricset és Josh Fortune-t nélkülöző Szedeák végig szorongatta a hazaiakat, ráadásul úgy, hogy Mandics a szokásosnál is bővebb rotációt alkalmazott. Mind a tizenkét benevezett játékos pályára lépett, ám ez nem különleges ebben a szezonban. A Mayer, Meleg, Goldring hármas csupán két percet kapott, a kilenc további szegedi azonban egyaránt tíz játékperc fölé jutott, ami viszont kiemelkedő szám. Élt is mindenki az eséllyel: Wirth Ádám tizenhét pontjával lett a legeredményesebb, Nenad Sulovics tizenhat, Kovács Ádám tizenhárom, Marko Boltics tizenkét, Vágvölgyi Ákos tizenegy pontig jutott, de Bonifert Bendegúz is szerzett hatot úgy, hogy mind a három dobása a gyűrűben landolt.A Szedeák szezonbeli utolsó két meccsét hazai pályán játssza: pénteken 18 órától az Atom- erőműt, jövő szombaton pedig a Kaposvárt látja vendégül.– Jobb volt a Pécs, mi rosszul büntetőztünk, pedig ez a legkönnyebb pontszerzési lehetőség. Egyébként sérültjeink ellenére nem játszottunk rosszul. Még van két meccsünk a szezonbanFérfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 7. forduló. Pécs, 1500 néző. Vezette: Tőzsér, Török, Esztergályos.DURHAM 27/6, BROOKS 10, Antóni 17/15, BUDIMIR 18/3, Harazin 5. Csere: Supola 13/9, Demeter,Simon 2, Bíró 5/3, Dragasevics, Kővágó-Laska, Krnjajszki. Vezetőedző: Csirke Ferenc.Boltics 12/3, Vágvölgyi 11/6, WIRTH 17/9, Kovács Á. 13, SULOVICS 16/6. Csere:Révész 4, Mike 3/3, Kerpel-Fronius G. 5/3, Bonifert B. 6, Mayer, Meleg, Goldring. Vezetőedző: Andjelko Mandics.