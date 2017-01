Szoros lesz: Naturtex-SZTE-Szedeák-Kecskemét (I. negyed) 28-23

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 3. forduló (elhalasztott mérkőzés). Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Farkas, Tőzsér, Minár.: Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Wirth, Révész.Nikola Lazics.: Djukanovics, Pongó Ma., Djeraszimovics, Ivosev, Karahodzsics.: Mészáros, Pongó Má., Hegedűs, Molnár M.Forray Gábor.Bán Tibor a pályán, most mutatkozott be a szegediek mezében.zseniális! Újabb triplát dobott be, tizenegy perc alatt 18 pontot szerzett 31-23. Mészárostól jött a válasz 31-26.33-26. Djukanovics szép tempót dobott 33-28. Sulovics helyén Révész a pályán. Djukanovics triplája messziről hullott be, szoros 33-31.talált be a palánk segítségével 35-31. Négy perc telt el a negyedből. Lilov hármasa rövid lett.közelről talált be 37-33. Lazics Csiricsnek magyaráz a kispadról, de megérte, mert jó volt a védekezés.Boltics gólpasszá váltja be 39-33. A kecskeméti drukkerek közel sem elégedettek a játékvezetéssel, folyamatosan szidják a sporikat.Elkezdték!hármasával indult a meccs és az év is a szegediek számára 3-0. Rohan a hazai csapat, Sulovics passzolt,fejezte be 5-0. Újravolt eredményes 7-0. Ivosev büntetőből szerezte az első vendégpontokat a második perc végén 7-2. Karahodzsics 7-4. Nem jutott dobásig a Szedeák, letelt a támadóidő. A negyedik perc kezdődött el.bedobta mindkét büntetőjét 9-4. A vendégekhez beszállt a vásárhelyi Mészáros Máté, közbenszerzett egy kosarat 11-4. Karahodzsics 11-6. Csirics! A kapitányt meglökték, megkapta a faultot, de a kosár is jó volt 14-6. Wirth a pályán. Újabb tripla a szegedi oldalon,dobta a sarokból 17-8. Karahodzsics ismét, szinte csak neki van pontja a vendégcsapatban 17-10. A hatodik perc kezdődött el.büntetői is bementek 19-10. Jött a tripla a vendégektől, Hegedűs dobta 19-13.21-13.is a vonalról, mindkettő bement 23-14. Juhos ütötte be a harmadik faultját, Révész érkezett a helyére csereként. Közben 23-16. Révészt blokkolták. Karahodzsics büntetői bementek 23-18.! Ott a hármas 26-18! Sulovics szólalkozott össze kicsit Forray Gáborral, a vendégek mesterével. Karahodzsics most is büntetőkből 26-19. A 19 kecskeméti pontból 11-et ő szerzett.28-19. Ivosev büntetőivel alakult ki a negyed vége 28-23. Tizenkilenc rádobásból mindössze kettő maradt ki a Szegednél, ez remek mérlegnek számít.zajlik a bemutatás: az ellenfélnél ott van a korábban Szegeden is játszó Tomiszlav Ivosev.a hazaiak nem a legjobb előjelekkel készülnek a meccsre: többen is betegséggel küzdöttek az utóbbi napokban. Vágvölgyi Ákos tegnap még edzett, ám ma már nem tudta vállalni a játékot. Szintén civilben ül a kispadon a sérülése után lábadozó Mike János. Ott van viszont a keretben az új fiú, Bán Tibor.köszöntünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból. Már igazi meccshangulat van, a vendégeket ugyanis legalább két tucat drukker elkísérte.

Korábban

807 pontot dobott és 794-et kapott a szezonban a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. Tíz meccs után mindössze tizenhárom a különbség a két mutató között.A legsimább győzelmet a MAFC ellen aratták, akkor huszonhét ponttal nyertek (94–67), vereségből pedig a nyolcpontos, Körmend elleni volt a legkevésbé szoros (58–66). A Zalaegerszegtől, a Pakstól és a Pécstől héttel, az Alba Fehérvártól öttel, a Vasastól csak néggyel kaptak ki.Mindez jelzi, hogy bármelyik ellenfelét képes megszorítani Nikola Lazics vezetőedző csapata. Ez jó, az viszont közel sem az, hogy ennek ellenére legutóbbi négy meccsükön kikaptak. Ma 18 órától, a Kecskemét ellen lehet javítani, ám vélhetően ez is szoros összecsapás lesz.– Hogy az év végén mi történt, azt őszintén szólva nem tudom, de az biztos, hogy több hibával játszottunk, mint korábban, és rosszul jöttünk ki a végjátékokból – nyilatkozta Révész Ádám, a csapat 21 esztendős centere a bb1.hu-nak.Elmondta: a következő három meccsnek az is a tétje, hogy bekerüljenek a legjobb nyolc közé a tabellán, ha ugyanis az alapszakasz felénél ez sikerülne, most először részt vehetnének a magyar kupa nyolcas döntőjében. Beszélt a 2017-es bajnokikról is.– Nehéz dolgunk lesz, hiszen tavasszal többet játszunk majd idegenben, mégis azt mondom, jó lenne a nyolc között lenni az idény végén, erre pedig minden esélyünk megvan. Támadásban, úgy érzem, jól megy a játék, védekezésben viszont szeretnék fejlődni, és mindent meg is teszek érte, hogy ez sikerüljön – fogalmazott. Hozzátette: a Kecskemét jó formában van, ezért nem számít könnyű összecsapásra.