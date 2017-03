Szoros meccsen kapott ki a Szedeák Sopronban

Sopron KC-Naturtex-SZTE-Szedeák 62-54 (15-12, 13-14, 18-11, 16-17)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 20. forduló. Sopron, Novomatic Aréna. Vezette: Benczur T., Ádám J., Gyuris. Sopron KC: JOHNSON 5, MILLS 17/6, Dénes, Dufault 10, Spica. Csere: Myles 10, Ruják 9/3, Takács 6/6, Tóth 5. Vezetőedző: Dragan Alekszics. Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 8, Lilov 14/6, Csirics 8/6, JUHOS 13, Sulovics 9/3. Csere: Filipovics 2, Wirth. Vezetőedző: Nikola Lazics.





Ez megint közel volt. A Naturtex-SZTE-Szedeák szorongatta a közvetlen rivális Sopront, ám végül alulmaradt idegenben a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. Pedig Nikola Lazics csapata cseppet sem játszott alárendelt szerepet, a négy negyedből kettőt megnyert, a hazaiak ennek ellenére 62-54-re diadalmaskodtak.





A hazaiak a harmadik negyedben léptek el: ekkor 28-27-ről 46-37-re lépett el Dragan Alekszics együttese, és ezt az előnyt tartotta meg végül az utolsó tíz percben is. A statisztika alapján a szegediek dobószázaléka jelentette a vereség okát: a triplavonalon túlról 25-ből ezúttal csak 5 kísérlet ment be, ami 20 százalékot jelent. Ennek jobb napokon körülbelül a duplája szokott lenni a Szedeáknál. A duplákkal sem volt sokkal jobb a helyzet, 38 kísérletből csak 14 ment be, míg a soproniaknál 33 rádobásból 20 kosár született. Nem sok vigasz jelent, de a lepattanócsatát megnyerte a Naturtex, 45-38-ra bizonyultak jobbnak.





Bár a pontszerzésükkel nem volt gond, ezúttal nem remekelt a szegediek légiósfogata, a négy játékosból egy sem érte el az összteljesítményt mérő VAL-pontok terén a tízet. Juhos Levente volt a csapat legjobbja, ő 19 VAL-lal zárt.



Első meccsét játszotta a Szedeák mezében Filipovics Márkó: az Alba Fehérvártól kölcsönkapott játékos első kosarát is megszerezte, emellett öt lepattanóval, két szerzett labdával és két kiharcolt faulttal zárt 12 perc alatt, amivel a jobbak közé tartozott.



A szegediek programja most indul be igazán: a jövő héten szerdán Jászberénybe utaznak, majd szombaton a Paksot fogadják az újszegedi sportcsarnokban.