Szoros meccset játszott a román bajnokkal a Szedeák

A regnáló román bajnok Nagyvárad otthonában folytatta felkészülését a Naturtex-SZTE-Szedeák. A szegedieknél ezúttal a kanadai próbázó, Tyrell Green is vállalni tudta a játékot, viszont a válogatott összetartásán résztvevő Juhos Leventére nem számíthatott Andjelko Mandics.



A Bajnokok Ligája-selejtezőjére készülő ellenfelével szemben jól kezdett a Szedeák, Mandics pedig ezúttal is sok lehetőséget biztosított a fiataloknak. Végig szoros meccset tudott játszani a Naturtex, az utolsó negyedre 55-55-ről vághattak neki a csapatok: a záró etapban ritmust váltott a román bajnok, és folyamatosan előnyben volt, majd három ponttal meg is nyerte a találkozót. A szegediek legjobbja Sulovics volt, a center 8 pontja mellett 5 lepattanót és öt gólpasszt jegyzett, de Green is jól játszott, a kanadai 18 pontja mellett hat lepattanót is szedett. Marko Bolticsék pénteken Kecskeméten lépnek pályára.



CSM Nagyvárad - Naturtex-SZTE-Szedeák 71-68 (17-19, 19-15, 19-21, 16-13)

Felkészülési kosárlabda mérkőzés, Nagyvárad, 800 néző.

Nagyvárad: Richard 13/3, Kariniauskas 14, Denison 6/6, Valeika 8, Nicolescu. Csere: Fometescu, Watson 4, Gavrila, Barnette 20, Lazar 6, Petrescu. Edző: Christian Achim.

Szedeák: Boltics 2, Wirth 10/6, Davis 12/3, Green 18/6, Sulovics 8. Csere: Mayer, Vágvölgyi 7/3, Révész 3, Mike 2, Kerpel-Fronius 4, Bonifert, Varga Á. 2. Edző: Andjelko Mandics.



Andjelko Mandics: - Kemény és hasznos edzőmeccset játszottunk a román bajnokság címvédőjével, amire kíváncsiak voltunk, azt tökéletesen fel tudtuk mérni. Természetesen voltak hibáink támadásban és védekezésben is, de ebben az időszakban ez így is van rendjén. A keretből mindenki pályára lépett, és mindenki hozzá is tett a meccshez. Sérülése után először láthattuk a pályán Tyrell Greent, aki fizikálisan egyre inkább utoléri magát, és a mai játékával kifejezetten elégedettek lehettünk.



(Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák / Facebook)