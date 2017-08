SZRSE: irány a felnőttbajnokság

Ellenfelek lesznek



Az SZRSE női röplabdacsapata az NB II közép-magyarországi közép csoportjába került.

Az ellenfelek lesznek a bajnokságban: UTE, MTK, Gödöllő junior, HÉP-Röpte Kecskemét, Érd, Tatai AC-SZESE, Kalocsa, Közgáz, Palota.

– Az élet megoldotta – kezdte a beszélgetést Dávid Tibor, az SZRSE ügyvezetője –, szerettünk volna a felnőttek között indulni, mivel megszűnt a juniorbajnokság, így kapóra jött, hogy a felnőttek között induljunk a 2017–2018-as szezonban.Minden klub életében fontos, hogy a piramis csúcsán legyen egy nagycsapat, amely akár példaképe is lehet az utánpótlásnak. Közel 200 gyerek (fiú és leány) jár rendszeresen az SZRSE edzéseire, 12 csapattal 13 tréner foglalkozik. Komoly munka folyik a szegedi röplabda-egyesületnél.– Az biztos, hogy itthon kezdünk, szeptember 23–24-én rendezik az első fordulót, a Gödöllő junior együttese érkezik a József Attila Általános Iskola tornacsarnokába, a volt lila iskolába. A mi keretünket is főként juniorok alkotják, összesen négy felnőtt korú játékosunk van. Strezeneczki Gyula vezetőedző és a keret augusztus 7-én látott munkához, ez a második hét, főként a fizikai felkészítés játssza majd a főszerepet.A bázis egyre szélesebb, így kiváló szakemberekre is szüksége van az egyesületnek. Varga Tamás, Dávid Tibor, Hegedűs Tamás, Arany János, Magos-Dóra Annamária, Huszta Blanka, Tátrai Sándor, Strezeneczki Gyula, Váradi Zoltán, Filep Anna, Bátor Csenge és Bondor Tamás alkotta eddig a szakmai csapatot. A stáb azonban egy egykori klasszis játékossal erősödött.– Hulmann Zsolt visszatér hozzánk – zárta a beszélgetést a sportvezető –, a leány gyermekcsapat trénere lesz. A 2003–2004-ben születettek alkotta együttes az elmúlt szezonban a mini korcsoportban országos negyedik helyet ért el. Az egykori 86-szoros magyar válogatott röplabdázó 2006-ban távozott tőlünk, akkor vele jutott fel az NB II-ből a felnőtt férfigárda. Zsolt örömmel tért vissza hozzánk, és látott nagy lendülettel munkához.