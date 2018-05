Sztárfotókat kértek tőlük Kínában: a Szeged KE felejthetetlen élményeket szerzett Ázsiában

Európában el sem tudjuk képzelni, hogy számunkra ismeretlen kínai városokban a helyiek miként fogadják az öreg kontinensről érkezőket. Megőrülnek értük, ugyanis számukra különlegesek és szépek az európai emberek, és pláne rajongás övez bárkit, ha egy olyan kedvelt sportág szereplőjeként látogat Ázsiába, mint a kosárlabda. Jao Ming NBA-be kerülése óta a kínaiak imádják a kosarasokat, náluk még egy felkészülési torna is ünnep. Így volt ez Dazhou és Xiushan városában is, ahol a Szeged KE vendégeskedett, és örök emlékeket szerzett. A női amatőr bajnokságban szereplő csapat beugróként mehetett a négycsapatos megmérettetésre, ugyanis az eredetileg meghívott Budapest-válogatott nem tudott elutazni. A Tisza-partiak gondolkodás nélkül éltek a lehetőséggel, amelynek minden költségét állta a kínai szövetség, hogy nemzetük U20-as válogatottja, a lengyel U23-as csapat és egy lett klub mellett meglegyen a negyedik együttes.– Jáhni Zsófia az érettségi miatt nem tudott velünk jönni, így kilenc szegedivel és két soproni kosarassal indultunk el – kezdte élménybeszámolóját Mészárosné Kovács Andrea, a Szeged KE vezetőedzője. – Otthonról harminc óra volt az út, ebből négy óra várakozás egy pályaudvaron. Hihetetlenek a távolságok, és eléggé megviselt minket az időeltolódás is, így nem éppen a legfittebben érkeztünk. Másnap már játszottunk is a bivalyerős kínai válogatottal, a körülményekhez képest szép eredmény volt a 23 pontos vereségünk. A lettek ellen tudunk nyerni, a lengyelektől kikaptunk – árulta el a szakember, akit 2017-ben Szeged legjobb utánpótlástrénerének választottunk.Fantasztikus hangulat uralkodott a kínai csarnokokban, minden meccsen több ezer ember szurkolt.– Ekkora közönség előtt még sosem játszottunk, nagy kaland volt. A pályákon kívül is szokatlan volt az élmény, hiszen imádtak minket a helyiek, állandóan fotózkodni akartak velünk, szinte az arcunkba nyomták a telefonokat. Szép tradicionális tánc- és harcművészeti műsorok is voltak a szünetekben. Nem volt sok időnk turistáskodni, de láttuk a világ harmadik legnagyobb vízesését, és 800 lépcsőt másztunk egy gyönyörű kilátóhoz, attól még most is izomlázam van – jegyezte meg jókedvűen Mészárosné Kovács Andrea, aki hangsúlyozta: ezúton is köszönik a segítséget azoknak, akik ezt az utazást lehetővé tették, és rájuk gondoltak.