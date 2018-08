Sztárklubokat köt össze tehetségekkel: a szegedi Militár Iván utánpótlás szakmai igazgató lett Amerikában

A szegedi Militár Iván rendszeresen sok néző előtt játszhat az Egyesült Államokban. Fotó: Lionsbridge FC

Az eljegyzés komoly lépés afelé, hogy letelepedjen a tengerentúlon.

– Messze van még a nyár vége, de már rengeteg gyönyörű esemény történt velem – kezdett bele a mesélésbe lapunk érdeklődésére Militár Iván, az egyesült államokbeli Beach FC újonnan kinevezett utánpótlás szakmai igazgatója. – Megszereztem a harmadik diplomám, most a kisdoktorit a felsőoktatás-szervezés szakon, amire nagyon büszke vagyok. Kineveztek a Beach FC utánpótlás szakmai igazgatójának, a legkomolyabb szintre vágyó nyolc csapatot felügyelem.A 26 éves Militár számára nem idegen az utánpótláscsapatok világa: mielőtt szakmai igazgató lett, az U23-as együttes trénereként dolgozott az egyetemi tanulmányai mellett. A szegedi születésű fiatalembernek fontos feladatai és komoly céljai vannak Virginia Beachen.– Az utánpótlás szakmai igazgató pozícióban összekötő kapocs lettem az egyetemi bajnokság csapatai és az akadémiák, illetve az ide vágyó labdarúgók között. Egy nyolcezer játékost magába tömörítő klubnál azokért felelek, akik a legkomolyabb célokért küzdenek, vagyis profi karriert akarnak befutni. Szeretném, ha elérnénk, hogy az U16-ba már úgy érkezzenek a srácok, hogy tudják, hogyan képesek nyerni. A fiatalabbaknál viszont még a technikai képzést helyezzük előtérbe. Most például van egy játékosom, akit már három éve segítek, felkeltette a DC United, a Philadelphia és a Seattle Sounders figyelmét is, így valószínűleg elmehet próbajátékra ezekhez a csapatokhoz – jegyezte meg büszkén Militár.Fél évet készült igazgatói kinevezésére, óriási felelősséggel ruházták fel, így a saját pályafutása háttérbe szorult, de edzői teendői miatt sem kell felhagynia a labdarúgással, csak már alacsonyabb szinten űzi.– Ez egy furcsa ország, de nekem pozitív. Nem kellett azért abbahagynom a focizást, mert az edzőségre koncentrálok. A harmadik legerősebb bajnokságban játszik a csapatom, a Lionsbridge FC. Sokat elmond, hogy az egyik legidősebb labdarúgónak számítok a pontvadászatban, rengeteg korosztályos válogatott játékos szerepel itt, valamint akik az egyetemi bajnokságból érkeztek. A meccseinkre 1300- 2500 néző jár ki rendszeresen, szerencsére a város vezetése is teljesen mögénk állt – árulta el.Militár 2011 augusztusa óta él az USA-ban, legutóbb 2016-ban látogatott haza. Joggal merülhet fel, hogy eljegyzése, munkája és céljai mire késztetik, hol képzeli el az életét.– Az eljegyzésem komoly lépés afelé, hogy letelepedjek a tengerentúlon, mert most már két embert kell meggyőznöm, hogy hazamenjek. Ugyanakkor imádom a szülővárosom, Szegedet és Magyarországot, ha kapnék egy olyan feladatot otthonról, ami előrelépés lenne, biztosan erősen elgondolkodnék rajta – tette hozzá Militár Iván, aki egykori kapustársával, Sean Stowe-val létrehozott egy sportos vállalkozást Virginia államban, amelyben a bajnokságon kívüli időkben készítenek edzésprogramokat fiataloknak.– Úgy kezeljük az egész képzést, mintha egy profi klub lennénk, vagyis vezetőedzőként további hét-nyolc tréner munkáját felügyelem, hogy az egyéni képzés minél jobb legyen – zárta mondandóját.A New Era Soccer Institute már harmadik éve szervez egy klubsemleges elitprogramot is, amelybe U11-től U19-ig a nyolcvan legjobb kerülhet be. A tábor sikeres, idén már több mint háromszázan vettek részt rajta.