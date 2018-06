Sztárok előtt játszottak Lignanóban - A legjobb 32 közé jutott a Szegedi Vízipóló Suli U11-es csapata

Hatalmas élményekkel gazdagodtak a szegedi fiatalok Olaszországban. Fotó: szvps

Benedek Tibor. Ratko Rudic. Kis Gergely. Kamuti Jenő. Csak néhány híresség azok közül, akikkel találkozott a Szegedi Vízipóló Suli U11-es csapata. A szegedi együttes ismét rajthoz állt a világ egyik legnagyobb utánpótlástornáján Olaszországban, Lignanóban, a HaBaWaBa-n. Természetesen a fent említett nevességekkel közös fotókat is készítettek.Az SZVPS végül a legjobb 32 között búcsúzott, de előtte komoly kis menetelést mutatott be. A csoportjában a Salerno mögött a második helyen jutott tovább. Négy győzelem, egy döntetlen és egy vereség volt a magyar együttes mérlege. Ezután a Pescarát 2–1-re, majd az ASVO alakulatát 5–2-re győzték le a szegedi fiatalok. A legjobb 32 között egy magyar rivális, a KSI várt rájuk. Hiába küzdött becsülettel a csapat, végül a fővárosi ellenfél 5–3-ra nyert, és jutott tovább a legjobb tizenhat közé.– Sokat hallottam erről a tornáról – kezdte az értékelést a gyerekek edzője, Zsigri Bence –, azonban személyesen tapasztalhattam meg ennek a varázsát. Hihetetlen jó közösségépítő, a gyerekek napokig együtt vannak, megismerik egymást, ami a jövő szempontjából nagyon fontos. Meccsről meccsre jobban játszottunk, az elején kicsit izgultunk, de mindenképpen voltak biztató dolgaink. Volt olyan meccs, amikor elment a hangom, így segítőm, Pál Bence adta a partról az utasításokat. Elégedett voltam a srácokkal, biztos vagyok benne, hogy számukra hatalmas lökést ad majd ez a liganói szereplés.A héten folytatódik a nemzetközi utánpótlástorna, tegnap délelőtt az SZVPS U13-as csapata – a közelmúltban megnyerték a Final Kids vetélkedést – is megkezdte a szereplését Lignanóban.