Szünet után került bajba a Naturtex-SZTE-Szedeák

Sopron–Naturtex-SZTE-Szedeák 86–63 (23–20, 11–17, 29–15, 23–11)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 19. forduló. Sopron, 900 néző. Vezette: Frányó, Rácz, Goda.

Sopron: Parker 10, EL-AMIN 19/9, Mészáros 4, HENDERSON 21/3, WATKINS 14. Csere: TAKÁCS N. 12/12, Dénes 3, Duvnjak 2, Kántor 1, Werner, Polgárdy, Bagó. Vezetőedző: Sabáli Balázs.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Kerpel-Fronius G. 1, Wirth 11/9, Fortune 9/3, Petrovics 8, SULOVICS 17. Csere: Vágvölgyi 6, Kovács Á. 5/3, Kovács J. 3/3, Révész 3, Goldring, Bonifert B., Mayer. Vezetőedző: Andjelko Mandics.



Egy nagy kérdés már a kezdésnél eldőlt: Marko Boltics sérülése nem jött rendbe, így a Csirics, Juhos duó mellett az irányító is kihagyni kényszerült az egy hét alatt harmadik meccsét játszó Naturtex-SZTE-Szedeák soproni bajnokiját. A hazaiak utolsó helyen állnak a bajnokságban, kettőzött erővel küzdenek a kiesés ellen, ami most 86–63-as sikert ért számukra.



Nézzük az elején: Bolticsot Kerpel-Fronius Gáspár pótolta a kezdőcsapatban, és jól is indult a találkozó, Petrovics a szegedieknek szerzett vezetést. A negyed végén 23–20-ra a soproniaknál volt az előny, ám a második játékrész a Naturtexről szólt, Nenad Sulovics megint vezér tudott lenni, és egy dudaszó pillanatában dobott hazai kosár kellett ahhoz, hogy csak három ponttal vezessen Andjelko Mandics együttese (34–37).



Aztán beindult az amerikai Muhammad El-Amin, aki pécsi, székesfehérvári és körmendi színekben is tört már borsot a Szedeák orra alá, most soproniként tette ugyanezt.



Ő, a korábban Szegeden is játszó Ryan Watkins, valamint a mindössze két hete szerződtetett Esian Henderson szállította a pontokat a hazaiaknak, akik előbb fordítottak, majd folyamatosan növelték az előnyt. Szoros végjátékra nem volt esély, azért Mandics a hajrában beküldte a fiatalokat: a 19 éves Goldring József és a 20 esztendős Mayer Ákos is debütált az élvonalban.



A vereséggel a Szedeák maradt tizedik a tabellán. Szombaton 18 órától a paksi Atomerőmű otthonában játszanak Wirth Ádámék.



Andjelko Mandics: – Az első félidő után többel kellett volna vezetnünk, akkor talán lett volna esélyünk a győzelemre. Nagy energiákat mozgattunk meg, ám a soproniak még nagyobbakat. Meglátszott, hogy kevesen voltunk, de reméljük, előbb-utóbb túl leszünk ezen. A szétesésünk bár fájó, valahol érthető, hiszen három kezdő játékosunk nélkül, szerdán óriási energiákat mozgósítva sikerült nyerni a Kecskemét ellen. Most csak Sulovics, Wirth és az első félidőben Fortune tudott érdemben hozzátenni a játékhoz, ez kevés volt.



További eredmények: Körmend–Debrecen 100–93, Jászberény–Pécs 81–72, Kaposvár– Falco 104–105, Kecskemét–Atomerőmű 64–70, MAFC–Zalaegerszeg 72–96, Szolnok–Alba Fehérvár 88–89.