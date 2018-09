Szünetre eldőlt a továbbjutás a HFC meccsen

Hódmezővásárhelyi FC–Vác FC 1–3 (0–3)

Labdarúgó Magyar Kupa, 6. forduló. Hódmezővásárhely, 150 néző.

Vezette: Dolnegó Bálint (Szvetnyik, Gordos).

HFC: Varga – Koncz, Komáromi, Darida, Mezei – Győrfi D. (Bürgés, 69.), Bartyik, Bódai (Siber N., 83.), Hrabovszki, Vass A. (Gyüre L., 46.) – Kecskeméti. Edző: Szűcs Róbert.

Vác: Abu – Nagy G., Dlusztus, Görgényi, Hegedűs – Durso, Tóth G. (Pintér, 71.) – Varga Sz. (Kákonyi, 46.), Zsolnai R. (Murai S., 46.), Lassú – Borvető. Edző: Zoran Szpisljak.

Gólszerzők: Kecskeméti (53.), ill. Varga Sz. (14.), Borvető (25.), Zsolnai R. (43.).

Sárga lap: Bódai (5.), ill. Dlusztus A. (17.), Zsolnai R. (45.)



A meccs első negyedórájában már vezetett a Vác, majd a játékrész közepén és hajrájában jött újabb két találat, így a szünetben megnyugodhattak a váciak.



A második játékrészben aztán néha úgy tűnt, mintha kicserélték volna a két csapatot: a hazaiak már nyolc perc után szépítettek, miután Kecskeméti László elcsípett egy röviden hazaadott labdát. Sőt Mezei Olivér 11-esből még közelebb hozhatta volna a csapatát, ám mellélőtte a büntetőt.



Így is maradt még jó negyed óra, amelyben őszinte, lámpaláz nélküli futballt mutatott be a HFC, de további gól már nem született. Két fiatal, Varga Gábor (19) kapus és Győrfi Dominik (16) viszont felhívta magára a figyelmet.



Szűcs Róbert: – Ha az első félidőben nem vagyunk lámpalázasak, akkor más is lehetett volna a mérkőzés képe. Tetszett, amit láttam, főleg a második félidőben bemutatott játék.