Szurkol a Szegednek Kiss Csaba

Tavaly nyáron teljesen kicserélődött a ContiTech Szeged OB I-es férfi vízilabdacsapata, a legfájóbb veszteség pedig Kiss Csaba távozása volt, hiszen nemcsak az Európa-bajnok játékos bombagóljai hiányoznak, hanem a személyisége is. Új kihívást választott, nem egy vérbeli vízilabdavárosba ment: az OB I-es újonc Szombathelyhez igazolt, a klubnál pedig cél minél szélesebb körben megszerettetni a sportágat a helyiekkel.– Nem csalódtam az eligazolás után, tényleg mindent e célnak rendelnek alá, nem kirándulni jöttünk az élvonalba – kezdte Kiss Csaba. – Szerencsések vagyunk, kaptunk egy gyönyörű fedett uszodát, amit csak mi használunk. Ilyenkor érzi az ember, mennyi mindent el lehet érni fiatalokkal, ha nem kell küzdeni a vízfelületért és plusz félórákért. Ez azért is fontos, mert nemcsak egy ambiciózus felnőttcsapatba kerültem, hanem a helyi ifjúsági együttes edzője is lettem, amellyel úgy tűnik, megőrizhetjük a helyünket az országos bajnokság felsőházában.Egy szegedi születésű, az elmúlt hét idényt a városában töltő játékosnál felmerül a kérdés: van honvágya? – Egyértelműen, mindig is lokálpatrióta voltam, imádom Szegedet. Szerencsére havonta egyszer hazalátogatok, találkozom a családdal és a barátokkal – árulta el Kiss, majd rátért a múlt heti mérkőzésre, amelyen nyolc év után először játszott a Szeged ellen az újszegedi sportuszodában. – Rossz érzés volt. Duplán kellemetlen, ugyanis a Szeged nagyon nehéz helyzetben van. Látom és tudom, hogy Varga Péterék erőn felüli munkát végezneka bennmaradásért, ami szerintem összejöhet. Mi is ezért küzdünk, és bár lépéselőnyben vagyunk, nem dőlhetünk hátra. Szurkolok a Szegednek, hogy velünk együtt benn maradjon, jó úton jár a csapat, de a szezon végén rá kell tennie egy lapáttal, és egy kis szerencsére is szüksége lehet.