Szurkolótáborok hangpárbaja volt

MOL-PICK Szeged–Ferencváros 34–25 (20–11)

K&H férfi kézilabdaliga, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Altmár, Horváth.

MOL-PICK Szeged: Sego – Pedro 8, Thiagus Petrus, Bánhidi 3, Källman 1, Gorbok 5, Zsitnyikov 3. Csere: Sierra (kapus), Balogh 2, Bodó 6, Sigurmannsson 4, Blazevic, Zubai 1, Sostaric, Skube, Fekete B. 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Ferencváros: Nagy L. – Bujdosó 2/1, Marczinkó 5, Mikita B. 1, Benmiloud 2, Rédai 2, Pálos 2. Csere: Tuba Kovács (kapus), Pordán 6/1, Pál 1, Benis 2, Kocsi 1, Oláh T. 1. Vezetőedző: Adorján Gábor.

Hétméteres: 1/0, ill. 2/2.

Kiállítás: 2, ill. 0 perc.



Jó kis meccs volt. Nem a színvonal, hanem a hangulat miatt. A Fradi-tábor – azok az ultrák jöttek el, akik nem járnak a vénaszkenner miatt a futballmeccsre – végig nyomta a 60 percet, a szegedi B közép pedig felvette velük a versenyt, többször



is megnyerte a hangpárbajt. Sportszerű volt mindkét szurkolósereg, így nekik köszönhetően mindenki élvezte a meccset. A 6. percig volt talán izgalmas, utána a hazai csapat ritmust váltott, pillanatok alatt meglépett. A nagy kedvvel játszó



Pedro szórta a gólokat, de jöttek a Bodó-, illetve Gorbok-bombák is. Minden vendéggólnak örültek a zöld-fehér hívek, jött is sokszor a „harcoljatok!" kérés a hívektől, mert ha már ők nyomták, akkor a játékosoktól is elvárták, hogy küzdjenek.



A második félidő elején visszább vett a ritmusból a Szeged, közelebb került a Fradi. Sierra is bemutatott jó néhány bravúrt, így a végén a várt sima hazai győzelem született: 34–25. A MOL-PICK szombaton 13.30-kor a K&H férfi kézilabdaliga rangadóján a Telekom Veszprém együttesét fogadja.



Juan Carlos Pastor: – Arra volt jó ez a meccs, hogy néhányan pihenhettek, míg akik eddig kevesebbet töltöttek a pályán, azok játszhattak. Az első félidőben már eldöntöttük a két pont sorsát, így a második játékrészben a nagy előny tudatában már nehezebben kézilabdáztunk.