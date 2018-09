Taktikai csaták mindenhol

A kötelező vasárnapi mérkőzésrendezés révén a labdarúgó NB III szurkolóinak egyetlen meccs megtekintésére van lehetőségük fordulónként.



SZEOL SC–Szekszárd

– Nagy taktikai csatát várok, ismeri egymást mindkét csapat. Ellenfelünk hazai mérkőzésein általában rengeteg helyzet van, ez persze a pályájuk minősége és adottságai miatt alakul így. Minőséget képvisel a Szekszárd, amely jól jött ki a számukra nehéz rajtból – fogalmazott Siha Zsolt, a SZEOL edzője, aki nem számíthat az éppen a tolnaiaktól szerződtetett Kozics Barnabásra, akinek most lesz az esküvője, a sérültek közül Szabó Attila és Papp Ádám is elkezdte az edzéseket.



Szeged-GA–Taksony

– El kell fogadni, és fel kell készülni arra, hogy ebben az osztályban foggal-körömmel védekeznek majd ellenünk a riválisok. Egy bajnokesélyes csapatnak ezt meg kell oldani, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek révén gólt tudunk szerezni. Építkeznünk kell, a riválisok pedig beállnak a kapujuk elé – ez az alap.



Ilyen helyzetben például egy pontrúgás akár fél góllal is felérhet. A hozzáállás pozitív irányba változott, és remélem, hosszú távon is ilyen marad, mert csak akkor volt értelme a beszélgetéseknek – nyilatkozta az újonc Taksony ellen készülő Szeged-GA vezetőedzője, Popovits Pál.



Szentlőrinc–Makó

– Masszívnak kell lennünk középen, mert a Szentlőrinc agresszívan támadó futballt játszik – árulta el Magyar György, a Makó edzője csapata holnapi ellenfelének főtaktikáját. Az elmúlt két fordulóban a Honvéd II.-t és a Kecskemétet legyőző Szentlőrinc otthonába látogat a Makó holnap.



Jó hír, hogy a vendégeknél hárommeccses eltiltásából visszatér Juhász Jónás, egyedül Széll Kristóf szereplése kérdéses a Pest megyeiek ellen.



– Nem ijednek meg, belemennek az ütközésekbe, hogy minél hamarabb visszaszerezzék a labdát. Fizikálisan erősek és magasak, arra kell törekednünk, hogy a hatvan perc jó teljesítményünket meghosszabbítsuk. Örülnék, ha szereznénk egy gólt hamar, akkor lehúzhatnánk a rolót védekezésben – jegyezte meg Magyar.



HFC–Kecskemét

– Mindenki nagyon motivált, de nem vagyunk görcsösek – mondta lapunk érdeklődésére Szűcs Róbert, a HFC edzője, akinek fejtörést okozhat, hogy két játékosára sem számíthat a gyors és fiatal Kecskemét ellen. Koncz Adriánt piros lap miatt egy meccsre eltiltották, míg a csatár Kovács Zsolt szárkapocscsonttörést szenvedett Pakson.



– Valószínűleg nem kell műteni, de hosszú hónapokig nem számíthatunk Kovácsra. A távollétében két támadóval kezdünk. A védekezésünk már összeállt, a helyzetkihasználásunkon viszont javítani kell. Négy meccsből hármon nem kaptunk ki, de most már nyerni szeretnénk – jelentette ki Szűcs.