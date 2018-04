Tapasztalatot szereztek: első alkalommal rendezték meg a Hód-kupát több száz gyerekkel

A vásárhelyi I. Hód-kupa győztesei: a gyerekek. Fotó: radio7.hu

A HFC csapatai közül egyik gárda sem ért el dobogós helyezést. Ehhez az U12-esek és az U10-esek álltak a legközelebb, ők a negyedik helyen végeztek.– Egy debreceni cég keresett meg minket, amely szeretné, ha a dél-alföldi régióban is lenne nemzetközi utánpótlástorna. A szervezésben segítettünk, emellett a szállást, a lebonyolítást és az infrastruktúrát biztosítottuk. Szeretnénk, ha a jövőben még nagyobb esemény lenne, például Hódmezővásárhely testvércsapatait, illetve további korosztályokat is meghívnánk. Változó volt a saját csapataink szereplése, de igyekeztünk a kisebb korosztályokban mindenkinek játéklehetőséget adni, ezért volt több csapat is. A srácok, az edzők és a szülők legalább láthatták, miben vannak előrébb a romániai és a szerbiai játékosok, csapatok – nyilatkozta Horváth Zoltán, a HFC elnöke.1. Radnicski Beograd (szerbiai), 2. Békéscsaba LA, 3. Ada (szerbiai), 4. FK Szpartak (szerbiai), 5. DFK Dorcol (szerbiai), 6. Viitorul Arad (romániai), 7. HFC.: 1. Békéscsaba LA, 2. FK 1899 Szeged, 3. Monori SE, 4. HTE OFS, 5. Celta Brasov (romániai).1. SZEOL, 2. Viitorul Arad, 3. Ada, 4. Radnicski Beograd, 5. Internacional (szerbiai), 6. HFC. 2006-osok: 1. Békéscsaba LA, 2. HTE OFS, 3. Gloriett SE Budapest, 4. HFC, 5. Atacante (szerbiai), 6. Academia Brosovszky Arad (romániai).1. Arany Sárkány FS Nyírbátor, 2. Békéscsaba LA, 3. DHSE Olasz FS Debrecen (piros), 4. DFK Dorcol, 5. Déli Aprók, 6. HFC (sárga), 7. Atacante, 8. DHSE OFS (fehér), 9. HFC (kék), 10. HFC (fehér).1. Békéscsaba LA, 2. Gloriett SE, 3. DHSE OFS, 4. HFC (sárga), 5. FK Szeged, 6. HFC (kék).1. SZEOL, 2. Törökszentmiklós, 3. SZEAC, 4. Békéscsaba LA, 5. DHSE OFS, 6. HFC (sárga), 7. DFK Dorcol, 8. DAFC Szeged, 9. HFC (kék), 10. HFC (fehér).