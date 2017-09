Tarolt az ob-n: középpontban Jászapáti Petra, rövidpályás gyorskorcsolyázó

– Fiatal még ugyan, de már szinte elvárás a magyar bajnoki cím. Így gondolt az eredményre?

– Őszintén szólva ezt csak edzésnek élem meg, hiszen jól jön a válogatott tagjainak, hogy a világkupa-sorozat előtt rendezik a bajnokságot, ennél jobban nem is hangolódhatnánk a szezonra. Persze itt már érezhető volt, hogy mindenki vigyáz a másikra, hiszen most az első világkupát Budapesten rendezik, és ebben az idényben lesz az olimpia is. Az ob most a váltó miatt fontos lett, új sorrendeket próbáltunk ki. Mindent be kell vetni a tökéletesítéshez: váltóban a legjobb nyolc között kell lenni a világkupák három legjobb eredményének összesítése után, hogy kijussunk az olimpiára.



– Egyéniben mit kell teljesíteni az ötkarikás játékokhoz?

– Ötszáz és ezer méteren a legjobb harminckettő, ezerötszázon pedig a legjobb harmincnégy között kell végezni. Természetesen az az álmom, hogy kijussak a pjongcsangi olimpiára, de ehhez most a világkupákra kell koncentrálnom, nem a vágyakra. Mi nem magunknak, hanem Magyarországnak szerzünk kvótákat, így bármi lehet. Persze az öt-hat fős női válogatottban stabilnak mondható a helyem, de dolgoznom kell, hogy ez így is maradjon. Az olimpiát még messze érezzük, hiszen a budapesti világkupa körítése miatt reflektorfénybe kerülünk, egyre több médiaszereplésnek kell majd eleget tenni, a felkészülésben is ez a legsűrűbb időszak, szóval egy percre sem unatkozunk.



– Marad ideje az egyetemre? Hogy sikerült az érettségi?

– Minden rendben ment, felvettek az ELTE germanisztika szakára, amit elsőként jelöltem meg. Passziváltattam magam, hiszen a világkupa, a sok külföldi szereplés és az olimpia miatt az eddigi legfontosabb szezonom kezdődik. Utána is sokat leszek külföldön, de más sportolók is megoldják az ELTE-n tanulást. Lehet, hogy több ideig tart majd diplomát szerezni, de össze tudom egyeztetni a sporttal. Az érettségi azért éreztette hatását, a felkészülés döcögősen indult, de végül egyre jobb formába lendültem, szóval készen állok a szezonra.