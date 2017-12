Társasjáték és Fickó jutalma nélkül nincs Gellért-karácsony

Aktívan telik a Gellért család karácsonya. Erről a família kedvence, Fickó, a vadászkutya sok játékkal gondoskodik. Fotó: Karnok Csaba

– Fickó, engedd be a vendégeket! – erre az utasításra értünk Gellért Gáborék lakásába, és ekkor tudtuk meg: nem öt-, hanem hatfős a család. Felesége, Piroska és a három gyermek mellett ugyanis egy tavaly nyáron született szálkásszőrű tacskó is köszöntött minket, óriási lelkesedéssel. El is vitte a show-t, félórányi játék után került szóba az, amiért jöttünk: a família karácsonya.A program ma egy kis felvezető kirándulással kezdődik, ugyanis az erősebb nem képviselői elmennek vadászni. A Haász SZUE vezetőedzője gyerekkora óta rajong a természetért, imád horgászni is, és fiúgyermekei, Benedek és Sebestyén is rákaptak ezekre a hobbikra. Nem térnek majd haza üres kézzel, hiszen ilyenkor van fácánszezon, és így jutunk az ünnepi menühöz is.Karácsonykor ugyanis fácánleves mindig van az asztalon, ez a család nagy kedvence, de a hal, a székelykáposzta és a kacsacomb is népszerű.

Gellért Gábor lánya, Dorottya a sütifelelős, a mézeskalács és a tiramisu mellett a sajtos-túrós rúd a specialitása, és persze nagymamája zserbója sem maradhat el, amit meg is kóstoltunk: lekörözi az összes cukrászdáét.Nagy a család, de még nagyobb a rokonság, így szenteste után utazással és látogatásokkal telnek az ünnepek, ilyenkor a Németországban élő sógorok is csatlakoznak, így olyan is előfordul, hogy tizenöten összeülnek. Ilyenkor mi a program? Társasjáték! – vágják rá a gyerekek, akik nem a videójáték előtt ülő típusok, inkább a közös szórakozást favorizálják.A beszámoló közben Fickó megállás nélkül nyúz egy játékhamburgert, és rá is kérdezünk: ő mit kap karácsonyra? Hatalmas adag csonttal jutalmazzuk – jön a válasz, hiszen ez az eb kedvence, amit remek vadászkutyaként is kiérdemel.