Tartalékos Naturtex kapott ki: Szedeák-Zalaegerszeg 73-86

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 17. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Cziffra, Pozsonyi, Balogh Gy.: BOLTICS 15, LILOV 25/15, Bán, CSIRICS 22/3, Révész 6.: Wirth 5/3, Vágvölgyi.: Nikola Lazics.Ubilla 14/6, NORFLEET 20/9, Benke 17/6, Szabó Zs. 16/12, Drungilas 7.: Mohácsi 11/9, Wright 1, Kerpel-Fronius, Kis R.: Bencze Tamás.dobott egy triplát (58-58). Egerszegi kosárra felelt(60-60). Továbbra is elképesztő szoros. Benke bevágott egy triplát Bolticsról (60-63). A szegedi támadás kimaradt, Ubilla megvillant, 60-66-nál időt kért a Szedeák. Kosár itt, kosár ott, majdbüntetője is bent 63-68. Norfleet 63-70. Öt és fél perc van hátra. Csirics vette észre az üresen robogó, aki be is fejezte az akciót 65-70. Kár, hogy Norfleet most indult be (65-73).a vonalról, megint csak egy büntetőt dobott be (68-73). Szabó Zsolt dobott be egy triplát. Ubilla a bajnokság egyik legjobb játékosa, ezt most is bizonyította egy bravúrkosárral (68-78). Innen szinte lehetetlen fordítani három és fél perc alatt., majd Benke. Szabó Zsolt lehetetlen helyről dobott be egy triplát, ezzel el is dőlt minden (70-83). Azértis bedobott egy hármast. 86-73 lett a találkozó vége. Nyert a Zalaegerszeg, de a tartalékos Szedeákot sem érheti bírálat, amit lehetett, megtettek.sikeres közelijével indult a negyed. Drungilastól jött a válasz (36-42).triplájával háromra zárkózott a Szedeák. Beindult a bolgár hátvéd. Drungilas, majd(41-44). Ez fordulat!kiegyenlített a sarokból, felébredt a hazai közönség is (44-44)! Az első negyed vége óta 13 és fél perc alatt csak 12 pontot dobott a Zalaegerszeg. Elképesztően szoros és éles lett a meccs, ezt valószínűleg egyik csapat vagy edző sem gondolta az első negyed végén, vagy mondjuk 38-20-as vendégvezetésnél. Mohácsi ellépte, a labda a Szedeáké lett. Négy és fél perc van hátra a negyedből. Norfleet szépen oldotta meg (44-49).hármasa ésduplája is bement, egyenlített a Szedeák (49-49). Két perc van hátra a negyedből. Technikai a Szegednek, a vendégcsapat bedobta a büntetőt, majd Mohácsitól tripla jött (49-53).duplája bement. Sportszerűtlen a ZTE-nél,ezt is bedobta. 53-53-ról lett egy triplával 53-56.kosarával ért véget a negyed 55-58.Szabó Zsolt közelijével indult a második negyed (20-34). Révész két büntetőt is kihagyott. Ubilla viszont nem tudott hibázni (20-38).javított, a duplájával 22-38 lett. Boltics betörésből talált be. Szerencsével jutott el a labda, abban viszont nem volt szerencse, ahogyan bevágta (27-38). Időt kért az Egerszeg, de így is szegedi kosár következettrévén (29-38). A ZTE percek óta nem dobott kosarat, de a Szedeák sem áll sokkal jobban támadásban. Kimaradt két egerszegi büntető,triplával büntetett (32-38). Hat pontmentes egerszegi perc után Ubilla talált be (32-40).büntetői is bementek, 34-40 a félidő.Jó hír a szegedieknél, hogy a szezon eddigi részében sérült Mike János is mezt húzott, a Juhos, Sulovics kettős viszont csak civilben van ott a kispadon. A zalaegerszegi Szabó Zsolt hármasával indult a találkozó, erre felelt(2-3). Ubilla zseniális hát mögötti passzt adott Szabónak, aki be is fejezte az akciót a harmadik percben (4-8).faulttal együtt fejezett be egy akciót, majd a büntetőt is bedobta (7-10). Benke kosaráraválaszolt (9-12). Norfleet kosara után időt kért a Szedeák (9-16). Körülbelül negyven egerszegi szurkoló érkezett a meccsre, akik kiváló hangulatot teremtettek az újszegedi sportcsarnokba. Wirth jött be Révész helyére, alacsony szerkezettel próbálkozik a Szedeák. Benke hármasárabüntetőkkel felelt (11-19). Norfleeté is hármat ért, errejött egy büntető (12-22).küzdött meg a pontokért a palánk alatt, mindez a nyolcadik percben történt (14-25).büntetői ellenére tíz pont felett maradt a különbség (16-28). Minden bement ebben a negyedben a vendégeknek, 20-32 a vége.

Az már eldőlt, hogy a szegedieknél a sérült Juhos Levente és az eltiltott Nenad Sulovics biztosan nem játszik, a szintén sérüléssel bajlódó Bán Tibor viszont legalább a kispadra leülhet. Az ellenfélnél már bevethető a frissen igazolt amerikai Jerrell Wright : a center január 30-án érkezett a csapathoz tíznapos próbajátékra, így számára különösen fontos lesz a meccs. Na meg persze a Szedeáknak is, így biztos, hogy elkél majd a szurkolás az egyre markánsabb hazai közönségtől.