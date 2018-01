Tartalmas lesz 2018 a sport terén

Az új év első napján véget ért PDC darts világbajnokságot követően nem sok idő telik el sportesemény nélkül: a szinte folyamatosan zajló angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League mellett január ötödikén kezdődik a gyorskorcsolya Európa-bajnokság, egy héttel később pedig a rövidpályások Németországban döntik el, ki lesz a kontinens legjobbja.



Visszatérve a darstra, január 6. és 14. között a BDO is megrendezi világbajnokságát, de hogy a kezeknél maradjunk, és kicsit hazai vizekre evezzünk, január 12-én kezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság, a magyar válogatott a dán, a cseh és a spanyol csapattal játszik a csoportkör során. Az év első hónapján műkorcsolya-Eb is lesz Oroszországban, majd január 15-étől kezdve két héten át zajlik az év első Grand Slam versenye, a teniszezők a szokásoknak megfelelően Ausztráliában nyitják az évet. Január 24-én kiderül, melyik nemzet ellen debütálhat tétmérkőzésen a magyar labdarúgó-válogatott kispadján George Leeskens, ekkor sorsolják a Nemzetek Ligája csoportbeosztását. Az új év első hónapjának végén, Szlovéniában futsalban is megmérkőznek Európa legjobbjai.



Februárban nyitásként a világcsoportba visszakerült magyar tenisz válogatott játszik a világranglista harmadik helyén álló belga együttessel másodikától negyedikéig, majd ötödike reggelre az is kiderül, ki nyeri a Super Bowlt, azaz az NFL-t. Február 9-étől 25-ig tart a Téli Olimpia a dél-koreai Phjongcshangban - minden bizonnyal szegediekkel. A 10 méteres sportlövőknél Magyarország rendez Európa-bajnokságot február 16. és 26. között, míg február 18-án rendezik az észak-amerikai kosárlabdázók, az NBA All-Star meccsét.



Március 2.-4. között fedett pályás atlétika világbajnokságot rendeznek Birminghamben, majd 9-től 18.-ig a téli paralimpiát bonyolítják le. A hónap utolsó hét napján a súlyemelők Európa-bajnokságát rendezik Törökországban, máricus 25-én pedig rajtol a Forma 1-es versenyszezon Ausztráliában.



Balatonföldváron rendeznik a vitorlázók Laser Radial Európa-bajnokságát áprilisban, majd a hónap végén, 22.-28. között itthon láthatjuk a magyar jégkorong-válogatottat, amely megpróbálja újabb csodát véghezvinni, és felkerülni az A divízióba, ehhez a szlovén, az olasz, a kazah, a lengyel és a brit válogatottat kellene legyőznie.



Május 3-7. között öttusa világkupát rendeznek Kecskeméten, majd Budapesten 12-én és 13-án rendezik a kézilabda Bajnokok Ligája Final Fourját. A férfiak két héttel később, 26-27-én döntik el, ki az év legjobbja, miközben május 16-án lesz a labdarúgó Európa Liga döntője, a Bajnokok Ligája döntőjére pedig május 26-án kerül sor, míg a teniszezők a Roland Garrossal folytatják május 27. és június 10. között.



Június 7.-9. között, Genovában lesz a férfi vízilabdázók Bajnokok Ligája sorozatának döntője, míg június 14-én kezdődik, és július 15-én fejeződik be az év legkiemelkedőbb eseménye, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság.



Július első két napján ismét lesz Gyulai István Memorial Atlétikai Nagydíj, majd Debrecenben U20-as női kézilabda-világbajnokságo rendeznek. A wimbledoni tenisztorna a hónap második napján kezdődik, miközben a Tour de France-on is elindul a harc a kerékpározók között a sárga trikóért július hetedikén. Július 14-étől vízilabda Eb-t rendeznek Barcelonában, Székesfehérváron öttusa Eb-t rendeznek július 17. és 23. között, majd ismét a Hungaroringre érkezik a száguldó cirkusz július utolsó hétvégéjén, 27.-29-én.



Augusztus 6.-12. között atlétika Eb-t rendeznek Németországban, míg Magyarország vízilabda ifjúsági Eb-t rendez augusztus 11-től 19-ig. A magyar kerékpáros körverseny, a Tour de Hongrie öt nap alatt, augusztus 14-től 19-ig tekeri körbe az országot. Remélhetőleg sok szép szegedi sikert hoz a kajak-kenu világbajnokság augusztus 22-26. között Portugáliában, de lesz még US Open a teniszezőknek is augusztus 27-én.



Szeptember 6-án rajtol az NFL új szezonja, miközben evezős Eb-t is rendeznek Bulgáriában 9-től 16-ig. A dzsúdósok világbajnokságát szeptember 20-27. között rendezik.



Októberben birkózó világbajnokságot rendez Budapest (20-28.), míg október 22-étől a női tenisz világbajnokságot játszák le.



November végén lesz a súlyemelők világbajnoksága, miképp a férfi teniszezőknek 12-18. között rendeznek világbajnokságot. November 25-én zárul a Forma-1 az Abu-Dzabi nagydíjjal.



Az év utolsó hónapjában rendezik a női kézilabdázók Európa-bajnokságát Franciaországban, míg a rövidpályás úszó-világbajnokságot december 3-8. között rendezik meg, miközben december másodikán kisorsolják, melyik csapatokkal találkozik a magyar labdarúgó-válogatott a 2020-as Európa-bajnokság selejtezői során.