Tartja jó formáját a Mórahalom

Mórahalom–Szentlőrinc 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 22. forduló. Mórahalom, 100 néző.

Vezette: Csontos Dávid – gyengén (Zsákai, Varga).

Mórahalom: Halász 7 – Bokányi 6,5, Szücs 6,5, Lászik 6,5, Pócs 6,5 – Magyar 7 – Podonyi 6,5 (Szalma –, 81.), Zsoldos 6,5 (Juhász –, 87.), Várda 6 (Zámbó 6, 54.), Busa 6,5 – Crkenjakov 6,5. Edzők: Vojnics-Zelics Szása, Magyar György.

Szentlőrinc: Ambrusics – Füredi, Vágner, Turi, Nagy (Királyházi, 61.) – Tóth, Fenyvesi, Horváth, Kalmár – Bodó, Berdó (Temesvári, 76.). Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Lászik (77.), ill. Füredi (51. – 11-esből).

Sárga lap: Zsoldos (41.), Szücs (50.), Várda (52.), Magyar (67.), ill. Vágner (33.), Tóth (35.), Horváth (42.), Nagy (54.), Turi (92.), Kalmár (93.).

A Mórahalom két győzelem után jó formában fogadta a Szentlőrincet a középmezőny rangadóján. A labdarúgó NB III Közép csoportjában 9. és 10. helyen álló felek jó meccset vívtak, de a hazai publikum jobban élvezte volna, ha az időjárás mellett a bíráskodás is jobb. A kezdő mezőnyjátékosok fele sárga lapot kapott, a második félidő elején pedig jött a leginkább érthetetlen döntés: tizenegyes a Szentlőrincnek.A jelenetről sokat elmond, hogy a vendégek támadója is mosolygott, amikor műesése után büntetőt ítéltek a vendégeknek, amit Füredi értékesített is.A Mórahalom viszont megtartotta jó formáját, helyzeteket alakított ki, egy szöglet után jött is az egyenlítés: a beívelésre Lászik érkezett tökéletesen, a kapufa mellől rúgta be a labdát, és alakította ki az 1–1-es végeredményt. Három bajnoki óta veretlenek Magyarék, szombaton a Gyula otthonában szeretnék tovább nyújtani ezt a szériát.