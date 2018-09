Tartotta magát az ígéretéhez: Szőke Péter az 500. bajnoki találata után befejezte az aktív pályafutását

Befejezte. Szőke Péter (balról) megszerezte 500. gólját. Fotó: Karnok Csaba

– Vége.– Így van. Marad a funkcionális tréning, az asztalitenisz megyei bajnokság, a lábtenisz és talán egyszer majd a kispályás futball. De a nagypályán minden szinten befejeztem a labdarúgást.– Nem csináltam még ilyet, de nem akartam a futballpálya mellől elkullogni. Az idény előtt a kiskundorozsmai edző, Szabó Zsolt kérdezte, ha elérem az általam meghatározott gólszámot, tényleg befejezem-e. Azt mondtam, igen, mert amit eldöntök, ahhoz tartom magam. Tudták már régebb óta ezt a határvonalat, mert óvatosan mindig jeleztem.– Nem vártam, de örülök, hogy elértem, viszont szomorú vagyok, hogy eljött. Én akartam meghozni a döntést, és nem szerettem volna, ha az élet hagyatja abba velem a futballt.– Már öt évvel ezelőtt megmondtam a barátomnak, hogy 500 találatnál befejezem. Aztán a 2015–16-os idényben, amikor a Mórahalom bajnok lett, alig játszottam. Még a szezon elején, a negyedik fordulóban Csongrádon megsérültem, és ettől kezdve sok izomsérülésem volt. Sümeghy Barbara megtalálta a megoldást, minden panaszom elmúlt, de mivel elég sokáig tartott, és nehéz volt a felépülés, ez az évem a kukába került. A meccsek után alig bírtam felkelni az ágyból, ám most már nincs gond. Ez a szakasz viszont megerősített abban, amit öt éve döntöttem el: amint elérem, 500 gólnál abbahagyom a futballt. Egy újabb kálvária még nehezebbé tette volna a visszatérést.– Megkaptam azt az ajándékot az élettől, hogy győztes gólt lőhettem, és nem is akármilyet: egy beadás után ollóztam a hálóba.– Ezen agyaltam azért nem keveset. De akkor is lejöttem volna azonnal a pályáról, ahogy most lejöttem a 76. percben szerzett gólom után szinte azonnal.– Nem volt. Pedig azt hittem, lesz. A csapat a makói meccs után nem ment be az öltözőbe, hanem sorfalat állt nekem, ez azért megható volt. A futball összehozott a dorozsmaiakkal, és ezért nagyon hálás vagyok, mert otthonra leltem náluk. Ugyanígy érzek a szívemben Zákányszék, Tápé, Röszke, Deszk, Balástya és Mórahalom iránt is, de nyilván ezek régebbi emlékek. Nem is biztos, hogy ezeken a helyeken a maiak tudják, ki is az a Szőke Péter.– Csak a tettekkel. Amit és ahogy csináltam – gondolom én. De inkább tőlük kellene megkérdezni.