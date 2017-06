Teke: aranyért gurítanak

Alighogy hazaért a dettenheimi tekecsapat-világbajnokságról a férfiválogatott, amely második lett, máris itt az újabb, az idényben az utolsó feladat: az egyéni, összetett egyéni és sprint országos bajnokság. Ennek a viadalnak szombaton és vasárnap az újszegedi teke- és bowlingcentrum ad otthont.



A legjobb 36 között az Alabárdos-Szegedet négyen képviselik: Kiss Norbert és Karsai László válogatottként egyből a legjobbak között találta magát, míg Veres Zsolt és Márton János a megyei, majd a területi selejtezők után került a mezőnybe. Ott van az indulók között a szegvári Rácz Róbert is, valamint a világbajnoki ezüstérmes válogatott valamennyi nem szegedi tagja. A Dettenheimben járt játékosok a nap végén, 16 és 17 órától dobnak.



A versenyen szombaton mind a 36 játékos 120 vegyest dob, ez alapján hirdetik ki az egyéni győztest, míg az 1–32. helyezett vehet részt vasárnap a sprintszámban. Ebben a 2×20 vegyes gurítás, illetve döntetlen esetén a három-három dobásos szétlövés után dől el a továbbjutó sorsa. A szombati és a vasárnapi események is 9 órakor kezdődnek, a sprint döntőjét várhatóan vasárnap 15 órától rendezik, ezután hirdetik ki az összetett egyéni dobogósait is.